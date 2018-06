Українська молодь обирає ска?

Серед великої різноманітності стилів сучасної музики неважко заплутатись. Нинішні батьки навіть не завжди розуміють, що слухають їхні діти. Комусь подобається реп, хтось полюбляє скрімо або хардкор. Відверто кажучи, я віддаю перевагу Ска. Саме тому розкажу в першу чергу про нього.

Ска (англ. Ska) музичний напрям, в якому одну з провідних ролей займає духова секція і який набуває в Україні все більшої популярності.

Історії відомо багато версій появи терміну “ска” в чистому вигляді:

1. Найпоширеніша версія, що слово "ска" виникло як наслідування звуку, що виникає при характерній для ска грі на гітарі, коли гітарні струни піддівають знизу вверх

2. Друга - пов’язана з експериментами Додда і вважається, що саме він винайшов концепцію нової музики. Своїми ідеями він поділявся з басистом Клюэтом Джонсоном - лідером однієї з най популярных ямайських гуртів Clue J and the Blues Blasters, який і почав грати в новому напрямку. Підчас виступів Clue J вітався з публікою "Skavoovie!". Саме цей вислів, на думку дослідників, було скорочено до всім відомого "ska".

3. Ще одну досить оригінальну версію висуває відомий саксофоніст А.Козлов. Ска пішло як похідне від скат (skat)- жаргонного поняття виконавців джазу, що означає беззмістовне бормотіння (типу"би-боп-а-лу-ла" або "тутти-фрутти"),яке було присутнє майже в кожній пісні раннього ска.

4. В кінці 50-х років на ямайській сцені з`являється видатний продюсер і музикант Сесил Бастамент Кемпбелл, який заснував свою саунд-систему "The Voice of the People". Світ побачили такі хіти як "They Got To Go", "Thirty Pieces of Silver".Типове для ска звучання вперше з`являється приблизно в цінці 60-го року на зписах Принса Бастера, Clue J и Дюка Рейда. Класиком ска вважається Lloyd Brevett.

Історія Ска налічує 3 хвилі.

Хвиля перша

Ска з`явився на Ямайці в кінці 50-х років. Головною причиною виникнення була поява звукових установок, що дозволяли слухати музику прямо на вулиці. Музика Ска стала популярною в середині 60-х років. У 1964 році в рамках Міжнародної виставки в Нью-Йорку Ямайку представляли виконавці ска.

Спочатку ритм-енд-блюз та рок-н-рол мали великий вплив на ска, та з середини 60-х рр. більше стала впливати музика "соул". Суміш ска і соулу призвела до появи нового стилю – рокстеді - музику з повільніший ритмом.

Також на початку 60-х записи з мелодіями ска почали потрапляти в Англії. Їх слухав робітничий клас, а згодом - моди та скінхеди.

Ска, що грали на ямайських звукових установках, було прийнято вважати "ска першої хвилі". Через півтора десятки років звукові системи з`явилися у кожному дома, тому у масових танцях потреба фактично відпала.

Друга хвиля

У 1970-і рр. у Великобританії з`явилися музиканти, які переспівували ска першої хвилі, повторюючи оригінальні ритми та звучання. Це британське ска, стає "другою хвилею" (воно мало назву «2-Tone» від однойменного лейблу, який в свою чергу уособлював состав ска-оркестрів, де грали чорні та білі музиканти). Серед найбільш популярних британських гуртів, що утворилися були Madness, The Specials, The Beat. Концерти виконавців «2-Tone» викликали перевидання старих платівок. Поновилися концерти ямайських виконавців ска, які грали раніше ери «2-Tone» років на десять.

Третя хвиля

Друга хвиля ска поступово перейшла в "третю хвилю" 80-х – початку 90-х років. Третя хвиля представлена такими гуртами, як Sublime, Let`s Go Bowling та іншими.

Ска і субкультури Ска не належить до якої-небудь однієї субкультури. В різні часи цю музику слухали і слухають: растамани, моди, cкінхеди, панки и частково футбольні фанати.

Зараз розрізняють декілька відгалужень ска:

· Ска-джаз

· Ска-кор

· Ска-панк

В Україні все більше стає популярним стиль ска-панк. Щороку створюються нові команди і починають проводитись цілі фестивалі.

Ска-панк – музичний стиль, який поєднує в собі риси ска і панк-року. У США музику цього напряму вперше почав виконувати гурт Operation Ivy. Він став популярним вже на початку 1990-х рр. у США.

Особливості стилю

В ска-панку, кажучи науковою мовою, до традиційних атрибутів панка додаються типові елементи ска, такі як духові інструменти, що використовуються у виконанні, або ексцентричні ударні партії. Однією з перших груп, що почала змішувати ска і панк, був гурт The Clash.

Тексти зазвичай політизовані. Це особливий вплив панківського походження. Та останнім часом радикальність почала спадати і ска-команди все частіше стали писати тексти без політичного підтексту. Тексти більше стали торкатися молодіжних тем або вони можуть бути гумористичними.

Проте багато груп, таких, як Ska-P или Mad Caddies все ще відображають у текстах свою "ліву" політичну точку зору. Існують також ска-панк команди, тексти яких відображають суто релігійні питання. Наприклад - The Insyderz, The O.C. Supertones, Five Iron Frenzy и Seeker`s Planet.

Дизайн «2-Tone» В якості символіки ска найчастіше використовується картатий малюнок з обкладинок платівок «2-Tone Records». Значки з таким малюнком часто можна побачити на ска-концертах.

В Росії представниками ска-панку є такі гурти як Skaльпель, Male Factors, St. Petersburg Ska-Jazz Review, Shootki, Chattanooga Ska Orchestra, Distemper.

В Україні, а особливо у Києві ска-панк тільки починає розвиватися, проте вже є безперечні улюбленці. Такі, як Діти Великого Міста, УЪЮТ, БРТ. У молодіжному клубі Барви проводяться ска-концерти під назвою "Stop...And Do The Ska". Таких вже відбулося 4. Публіка із задоволенням відвідує подібні заходи через неперевершену атмосферу та якісну музику. Сподіваємось, що у майбутньому розвиток ска-панку в Україні тільки на краще.

Катерина Страшнікова