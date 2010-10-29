Віктюк подарував собі на День народження п'єсу австрійського драматурга

Заслужений діяч мистецтв РФ, Народний артист України, відомий режисер Роман Віктюк у день свого народження, 28 жовтня, представить прем`єру вистави Король-Арлекін австрійського драматурга Рудольфа Лотара, яка майже століття не йде в театрах не тільки Росії, але й світу.

"Твір Лотара, що піднімає проблему взаємин влади і творця, завжди привертав увагу театру, але практично скрізь, де тільки з`являвся, був заборонений", - розповів Віктюк.

Крім того, режисер повідомив, що в Росії "її першим і останнім поставив великий Олександр Таїров у Камерному театрі ще до революції, але спектакль був знятий".

Однак, Таїров і після революції знову повернувся до цієї п`єси, відзначає Віктюк, проте нова влада теж заборонила постановку.

"І ось через стільки десятиліть ми повертаємо в театр цю чудову п`єсу Лотара", - підсумував Народний артист Росії.

Як повідомляється, атмосфера сюжету вистави тривожна: у палаці помирає король престолу і спадкоємець. На троні опиняється талановитий комедіант, волю якого намагаються підпорядкувати собі придворні й королева, та Арлекін прагне відстоювати своє право діяти самостійно.

"Тема Художника й Влади – одна з найулюбленіших в театрі, сьогодні надзвичайно актуальна у світі, вона бурхливо обговорюється і в нашій країні. Як поєднати простір творця і влади? Як вони мають співіснувати, підтримувати і розуміти один одного? Ось про це наша вистава". - пояснив Віктюк.

За словами заслуженого діяча мистецтв, ця вистава – не тільки подарунок Віктюка самому собі на день народження, але головне – данина пам`яті великому романтику театру, естетика якого мала колосальне значення для розвитку сценічного мистецтва, Олександру Яковичу Таїрову.

До речі, головну роль у виставі зіграє Дмитро Бозін, який почав працювати у театрі Віктюка ще в 19, а нині є заслуженим артистом Росії.

"Діма – унікальний талант й ідеальний виконавець ролі Арлекіна", - заявив Віктюк.

Прем`єра спектаклю Король-Арлекін Театру Романа Віктюка відбудеться на сцені Театру імені Мосради.

Нагадаємо, як повідомлялося 26 листопада 2009 року, президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про присвоєння почесного звання Народного артиста РФ театральному режисерові, Народному артисту України Роману Віктюку.

Роман Віктюк народився у Львові 28 жовтня 1936 року в сім`ї вчителів. Будучи школярем, пробував ставити невеликі вистави, в яких були задіяні однокласники та друзі.

Після закінчення в 1956 році акторського факультету ГІТІСа працював у театрах Львова, Києва, Твері та Вільнюса. З 1970 по 1974 роки він був провідним режисером у Російському драматичному театрі Литовської РСР (нині Російський драматичний театр Литви).

Починаючи з середини 1970-х, режисер ставить вистави у столичних театрах.

Всесвітню славу Віктюку як режисерові принесла постановка вистави Служниці за п`єсою Жана Жене в 1988 році на сцені театру Сатирикон.

Сьогодні режисер є художнім керівником Театру Романа Віктюка.



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