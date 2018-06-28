«ФортМісиво» 2011 – фестиваль на межі
Цього року перегляд витворів був ще більш екстремальним, ніж зазвичай – усі три дні фестиваль щедро поливали дощі, за що він і був жартома названий у мережі ФортМісивом...
Літні фестивалі – це завжди активний відпочинок, дуже часто – нові знайомства, іноді – непередбачувані ситуації. Фестиваль ФортМісія-2011 поєднав у собі всі ці аспекти і тим, напевно, забронював собі місце у рейтингу Вражаючі Події Літа-2011.
Потрапляючи на територію фестивалю, ви ніби переноситесь поза межі звичного часу і простору. Землі, де три дні тривають мистецькі акції, можна відвідати лише під час фестивалю, адже фактично це – «нейтральна територія», кордон України й Польщі. Крім того, тут уже сотню років непорушно стоять оборонні форти часів Першої Світової війни, загублені у міжчассі. Концепція фестивалю – переосмислення цих споруд через мистецтво – втілюється перш за все у ленд-арті, який розміщується буквально серед непрохідних лісів та пагорбів. І це відчуття фронтиру, «вічного прикордоння», й справді дарує нову точку зору глядачам. Цього року перегляд витворів був ще більш екстремальним, ніж зазвичай – усі три дні фестиваль щедро поливали дощі, за що він і був жартома названий у мережі ФортМісивом.
Найпарадоксальніше серед ленд-арту виглядав проект «Дихання» Сергія Петлюка, що поєднав у собі сучасні технології і первісні порухи людини. Виринання з води на повітря особливо пасувало і до погодних умов ФортМісії-2011, і до того, що сам фестиваль був теж своєрідним ковтком повітря для багатьох і водночас зануренням у водоверть музики, енергії, спілкування.
|"Дихання"
Крім ленд-арту та великої рок-сцени, ФортМісія під своїм крилом збирає ще й літераторів та театралів. У рамках фесту вже вдруге відбувся фестиваль сучасної драматургії «Драма.UA», створений у співпраці «Дзиґи» та мистецької майстерні «Драбина». Олександр Ірванець, культова особистість, що знається і на поезії, і на драматургії, поділився своїми враженнями про фестиваль:
- Чим, на Вашу думку, ФортМісія відрізняється від решти фестивалів?- Я не багато знаю про цей фестиваль, мені про нього розказували мої друзі, які були раніше. Тоді була очевидно ліпша погода. У ФортМісії є ота фішка ленд-арту – ми з вами стоїмо біля таких макабричних воріт, он висять китайські ліхтарики – тобто тут є намагання змінити краєвид мистецькими силами. І мені це страшенно подобається. Я не був ще на фестивалях де так багато було представлене саме це мистецтво.
|Ярослав Козяра "Лампіони"
- Як Ви ставитесь до поєднання стількох напрямів – ленд-арт, театр, література, усе це разом. Чи не зникає, наприклад, театральна сцена, на фоні стількох ленд-арт проектів?- Ні, ленд-арт - це мистецтво, яке навряд чи може замкнути на себе усю увагу. Воно є тут як супутнє. Все одно головне тут – це музика, література.
- А як щодо символу цієї території, яку вочевидь невипадково обрано – форти, найдовша облога часів Першої Світової?- Те, що я вчора побачив – мені дуже сподобалося. Я знаю у себе на Рівненщині деякі законсервовані польські форти – Тараканівський форт, наприклад, і я розумію, що це свого роду є надзвичайний виклик, коли міська організована інфраструктура втручається у подібне середовище. Як мені казали, більша частина фортів знаходиться на території Польщі, але навіть те, що тут бачимо – це дуже солідно і дуже цікаво.
- Як публіка сприймає поезію в такій ситуації – коли вони усі на природі, в наметах?- А вони не мають іншого виходу – або сприймати, або не сприймати. Вони приречені сприймати це позитивно, принаймні мені так здається.
- Яка Ваша думка про фестиваль «Драма.UA»?- Я дуже мало знаю про цей фестиваль, але з огляду на те, які проблеми з театром, з драматургією в Україні – то фестиваль, присвячений драматургії, навіть у рамках іншого фестивалю – це дуже важливо.
- Кажуть, що минулого року на «Драма.UA» Ви жалілися, що немає сучасної української драматургії, і організатори попросили вас написати п’єсу, і Ви її таки написали…- Ну, це не залежить від того, що мене попросили, але п’єса таки написалася. Вона називається «Once upon a time in America».
- Чи вже є плани щодо екранізації або постановки?- Ніхто поки що не відгукнувся. Тобто багато режисерів уже читали її, вона подобається, але з різних причин неможливо це втілити. Та зараз вийде здвоєний липнево-серпневий номер журналу «Кур’єр Кривбасу», і оскільки п’єса написана до 20-річчя Незалежності – «Все ще триваючій українській незалежності присвячується» - то там вона буде опублікована.
Рок-сцена на ФортМісії-2011 була сформована особливо. Перший день мав назву «Like a Лялька» - публіка мала нагоду пригадати часи легендарного рок-клубу і послухати виключно львівські гурти «Оратанія», «Swamp FМ», «Bazооka Band», «Niagara», «Aннa» та «Мертвий Півень».
|"Мертвий Півень"
Вночі не давали людям спокою «Music Maiker», формація «RESTart». Наступний день був трохи спокійнішим, але розпочався рано – вже зранечку фестивальники снідали зі спецпроектом Етноклубу Набутків «Snidanok з Пиріжком та PusClubOrchestra», потім мали нагоду почути естраду Мостищини, і вже ввечері відірватися під «Ху4», «Абу-Касимові капці», «Vivien Mort», «Let Me Introduce You To The End» (Польща & США), «Big Fat Mama» (Польща ) та цілу ніч – під DJ Tonika feat. Dana Vynnytska (vocal), Dimzz (flute), DJ Derrick та DJ Garry Shumoff.
3 липня на ФортМісії лишалися вже найвитриваліші, і їх за те щедро винагородили справжнім карпатським драйвом рок-вар’Яте «КораЛЛі».
|Віля Чупак зробив наголос на тому, що «КараЛЛі» п’ють виключно з подібної тари, бо пластиковий посуд засмічує Карпати
По обіді можна було почути місцеві народні колективи, а завершували фестиваль «Shockolad», «Перкалаба» та «Гайдамаки». Останню ніч драйв забезпечували Dj Царь (Мостиська), Dj Nickato, Dj Yura Ku.
Уже третій рік поспіль ведучим головної рок-сцени був Андрій Жолоб – постійний постачальник позитиву і драйву навіть у найгіршу погоду:
- Андрію, ти маєш вже три роки досвіду на фестивалі – як змінюється фестиваль протягом цих років, публіка?- По-перше, бачу, що є постійні слухачі – люди, які їздять рік у рік. Що приємно - публіка стає набагато активнішою: минулі роки люду в перший день фестивалю було відносно мало, і музиканти грали практично для 40-50 людей. Цього року вже перша група вийшла на сцену – і одразу стільки публіки! Насправді приємно, адже коли ти ведучий і працюєш зі сцени, тобі хочеться, щоб була віддача, щоб люди працювали з тобою - і так і було. Само собою, що ближче до завершення вечора збирається стільки людей – я навмисне просив світлотехніків показати, скільки в нас народу! – просто божевільна кількість. Дуже класно, що ніхто не звертає уваги на болото, на побутові якісь незручності – це насправді відбувається так, як на Вудстоку або на Гластонберрі – люди отримують задоволення і від музики, і від того, що вони зібралися здоровенною класною компанією.
- Чи впливає на це той факт, що ФортМісія запитує своїх відвідувачів, кого запрошувати? Наскільки активно люди беруть участь у цьому опитуванні?- Насправді, я бачив у багатьох соцмережах це опитування від ФортМісії, і люди були надзвичайно активні. Єдине – чомусь уже так призвичаїлося, що український слухач хоче бачити практично одних і тих самих виконавців, а фестиваль так не може жити, не може розвиватися, якщо не буде нових. Само собою, хочеться, щоб були якісь зірки, якомога яскравіші. Але поряд з тим усім – якщо на фестивалі не запрошувати молодих виконавців, то, з нашим шоу-бізнесом, інакшого варіанту спробувати себе на великій сцені для них немає.
|Попри погодні умови гості фестивалю давали собі раду знаходячи втіху в спілкуванні (скажімо в черзі за водою або навпаки до вбиральні)...
|...передаванням гумаків по колу та божевільних танцях під сценою.
Погодні умови – штука непередбачувана, і не завжди приємна, але у випадку з ФортМісією-2011 дощ і багно спрацювали як каталізатори: фестиваль мистецтв став водночас і фестивалем взаємодопомоги. Оля Вишня, учасник оргкомітету фестивалю, поділилася своїми враженнями:
- Людям трохи некомфортно, але з іншого боку це теж своєрідне випробування на витривалість, тому тим більше тішить, що є багато людей і позитивної енергетики, усі намагаються допомогти один одному чи то сухим взуттям, чи шкарпетками. Музиканти у свою чергу теж більше викладають енергії, знаючи, що люди мокнуть. Загалом – це просто хороший привід приїхати і змінити оточення, міські будні, знайти багато друзів. Це таке місце для комунікації, нових знайомств.
Євгенія Нестерович
Фото - Тетяни Давиденко