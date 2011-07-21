У Німеччині ліквідували могилу сподвижника Гітлера

Влада Німеччини в ніч на 20 липня розкрила могилу одного із сподвижників Гітлера, заступника фюрера по НСДАП Рудольфа Гесса. За згодою родичів його останки були ексгумовані.

Акція була зроблена з метою боротьби з неонацистами, для яких могила Гесса в баварському Вунзіделі стала місцем паломництва.

Починаючи з 1987 року німецькі ультраправі неодноразово проводили марші поминання біля могили Гесса. З 2005 року муніципальна влада Вунзіделя отримала можливість забороняти ці марші. Відповідні зміни були внесені в закон про свободу зібрань.

Крім того, місцева влада відмовилася продовжувати договір оренди на місце для могили, ухваливши, що останки Рудольфа Гесса можуть залишитися на євангелічному кладовищі в Вунзіделі тільки до 5 жовтня 2011 року. Ексгумації Гесса довго опиралися його нащадки.

На ранньому етапі націонал-соціалістичного руху Рудольф Гесс був одним з найближчих і довірених людей Адольфа Гітлера.

10 травня 1941 на літаку Bf-110D Рудольф Гесс сам перелетів до Англії, щоб спробувати схилити британську владу до укладення миру з Німеччиною.

Для Гітлера звістка про переліт виявилася несподіванкою. В результаті було офіційно оголошено, що Гесс з’їхав з ґлузду.

Після війни Нюрнберзький трибунал засудив Гесса до довічного ув`язнення. Близько 40 років він провів у в`язниці Шпандау, де був знайдений повішеним 17 серпня 1987.

ТСН