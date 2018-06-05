Культурний шок по-французьки

Український глядач має нагоду ознайомитися з роботами відомого французького фотографа Антуана Д’Агати. Відкриття виставки відбулося в рамках VI Міжнародного фестивалю фотографії KievFotoCom

Експозиція закордонного майстра має заїжджену назву «Одіссея». Епатажний француз здійснив власну одіссею неблагополучними кварталами Європи, а його моделями стали міські злидарі та маргінали. Об’єктив фотокамери Д’Агати перетворив декого з цих людей на заморених голодом генетичних мутантів або чудних андрогенів. Які ще й часом демонструють інтимні сцени – чимось схоже на похмуру, еротичну версію славнозвісного «Аватара». За словами організаторів фестивалю, Україна рідко може побачити такі відверті та «нелегкі» фотографії. Проте, на обличчях деяких глядачів проглядалося лише одне сакраментальне питання «І що?..».

Насправді концептом Одіссеї є бажання автора дослідити певний зріз суспільства та угледіти в цьому специфічну естетику. За словами Д’Агати, ідея фотографії приходить вже після знайомства і спілкування з цими людьми. Хтось погоджується співпрацювати, хтось відмовляється.

Хоч французький фотограф позиціонує свої творіння як щось нове, знімки виглядають однотипно і навіть трендово. А в деяких незграбно підмальованих косметикою лицях навіть відчувається постановочний надрив. Так що це не можна назвати відголосками відголоски стилю «передвижників», коли твори мистецтва максимально наближалися до життя. А ще «Одісея» потішно поєднується з гаслом нинішнього фестивалю «Час мріяти» (для VI «KievFotoCom» обрано тему «Time to dream»). Пригадується відомий кіно-скандаліст Бернардо Бертолуччі та його фільм «Мрійники», де також фігурували замріяні збоченці…

Цікаво, що Україна таких підтримує подібний треш-арт. За кордоном таким мистецтвом уже давно переситились, а ми часом відправляємо не свою «Дуньку в Европу», а, напроти, вітаємо європейських «дуньок».

Але це, звісно, не стосується Антуана Д’Агати. Певно, він дає собі право на будь-які експерименти, бо має ім’я: є зіркою легендарного фотоагенства Magnum, входить до топ-переліку сучасних фотографів, видав десять книжок і показував свої роботи у Metropolitan Museum у Токіо. А можливо йому захотілось «тряхнути стариною» – у 17 років Д’Агата перервав своє навчання, аби зануритися у нічне життя різних країн світу. Цей період тривав 12 років, протягом яких фотограф відвідав біля десяти країн. До речі, проект Д’Агати ще продовжується, але автор навряд працюватиме в Україні. Каже, буде важко через мовний бар’єр.

Також він не вважає, що його стиль уже перетворюється на кліше: «Я намагався створити дещо нове і працював у специфічній, нелегкій манері з людьми, які знаходяться у скрутному становищі. І це не репортажне фото; я особисто переживаю те, що знімаю. Хочу показати інтенсивність і емоційність такого життя». Дивно було чути останнє твердження, адже якраз експресії на знімках було замало. Шокуючі фото виглядають якось інертно, в кращому випадку це нагадує біг у воді. Що ж, відобразити стан бігу в воді – це теж досягнення, і деякі портретні знімки по-своєму заворожують, тому провальною чи примітивною виставку не назвеш, скоріше просто беззмістовною. Бо після перегляду виникає питання: що гірше – подібні мистецькі інсинуації, чи слащавий, позбавлений смаку глянець? Напевно це просто дві сторони однієї медалі…

Експозиція триватиме до третього листопада.

«Підвал» про сам фестиваль:

«KievFotoCom» є щорічним Міжнародним Фестивалем Фотографії. Представлена інтенсивна програма робіт відомих закордонних фотографів, безкоштовні майстер-класи митців, а також окремі індивідуальні фото-проекти, що реалізуються протягом року. Метою «KievFotoCom» є введення України в контекст сучасного візуального мистецтва шляхом ознайомлення широкої аудиторії із тенденціями світової фотографії.

«KievFotoCom» було створено у 2006 році і вже більше 20-ти країн світу вже взяло в участь у ньому.

Організатори обіцяють, що цьогорічний VI «KievFotoCom» стане справжньою культурною сенсацією, адже імена митців, що запрошені до участі, широко відомі в світі. Наприклад, американська фотохудожниця Бет Ярнелл Едвардс та польський корифей репортажної фотографії Вітольд Красовський.

Фестиваль триватиме до восьмого листопада.

Анастасія Безпальча