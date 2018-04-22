Академія мистецтв презентувала «нові сторінки українського музичного бароко»

Нещодавно в приміщенні Академії мистецтв України відбулася презентація нотного видання «Партесні концерти XVII-XVIII ст. з Київської колекції».

Редактором-упорядником стала академік АМУ, доктор мистецтвознавства, професор Ніна Олександрівна Герасимова-Персидська.

Видання повертає до активного мистецького життя низку рукописних пам’яток – хорових творів XVII-XVIII ст., які зберігаються в Інституті рукописів Національної наукової бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Воно продовжує публікації творів української хорової музики, започатковані попередніми виданнями: «Партесний концерт», «Микола Дилецький. Хорові твори» та «Українські партесні мотети початку XVIII ст. з югославських зібрань».

Збірка репрезентує нові сторінки українського музичного бароко. До неї увійшли хорові концерти таких визначних авторів як М. Дилецький (концерт «Прийдіте, людіє», авторство якого було нещодавно встановлене) та В. Титов («Златокованную трубу»). Поряд з ними – твори невідомих авторів (покаянні концерти «Вік мой скончевається», «Оле, окаянная душе» для дванадцяти та п’яти голосів, «Помишляю день страшний», «Приближается душе конец», «Се лежу»).

Справжнім відкриттям є творчість київського композитора середини XVIII ст. Івана Домарацького. Його концерти публікуються вперше: «Прийдіте, стецемся», «Благословлю Господа», «Праотцев днесь всіх», «Благости навик», «Іже язиком ловець» (останній присвячений митрополиту київському Тимофію Щербацькому).

Партесні твори прозвучали у виконанні вокального ансамблю «Конкорд» та капели Leopolis.

Чоловічий вокальний ансамбль «Конкорд» складають студенти та випускники диригентсько-хорового факультету НМАУ ім. П.І. Чайковського, які є також півчими Свято-Троїцького Іонійського монастиря. Нещодавно створений колектив прагне гармонійно поєднати в своєму репертуарі музику різних епох та стилів. Участь ансамблю у презентації видання партесних концертів є результатом його тісної співпраці з кафедрою старовинної музики НМАУ ім. П. І. Чайковського, яку багато років очолює Н.О. Герасимова-Персидська.

A cappella Leopolis намагається наблизитись до відтворення давніх манер співу, її учасники брали участь у курсах майстерності нідерландської фундації La Pellegrina (2001), Міхаела Поспішила (2002-2004), Тадеуша Чехака (2004), Тетяни Польт-Луценко (2004), Богдана Шведа (2005). Ансамбль брав участь у багатьох міжнародних Фестивалях Давньої Музики: у Старому Сончі (2003-2005, 2007), у Львові (2003-2006), Musica Sacra (Щецін, 2007), в концертному циклі Музика на дворах Європи (Краків, 2005), в Міжнародному форумі музики молодих (Київ, 2007), у Fest der Innenhoefe & Museumsnaechte (Фрайбург, 2007).

У репертуарі ансамблю: григоріанські хорали, пісні пілігримів середньовічної Іспанії, програми з творів Клаудіо Монтеверді, Гайнріха Шютца, церковної та світської музики епохи українського бароко, оперної музики Дмитра Бортнянського, церковної музики польських композиторів XVI-XIX ст .

Мистецький керівник ансамблю – Роман Стельмащук, диригент – Людмила Капустіна.

Богдан Заєць