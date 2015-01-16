У Флориді поліція затримала підлітка, що прикидався лікарем у відділенні гінекології

Про це пише Эхо Москвы.

Обман був розкритий після того, як його застали в кімнаті для огляду разом з однією з пацієнток. Поліцейські, які вивчили матеріали з камер спостереження, прийшли до висновку, що той ніяких злочинів не скоював, а його мати розповіла, що молодий чоловік хворий і перебуває під наглядом лікаря.

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