У Флориді поліція затримала підлітка, що прикидався лікарем у відділенні гінекології
20:39, 16 січня 2015Курйози
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В американському штаті Флорида поліція затримала 17-річного підлітка, який протягом місяця з'являвся у відділенні гінекології, видаючи себе за лікаря.
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Про це пише Эхо Москвы.
Обман був розкритий після того, як його застали в кімнаті для огляду разом з однією з пацієнток. Поліцейські, які вивчили матеріали з камер спостереження, прийшли до висновку, що той ніяких злочинів не скоював, а його мати розповіла, що молодий чоловік хворий і перебуває під наглядом лікаря.
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