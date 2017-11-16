Сексуальний інструктаж: стюард пояснив пасажирам правила безпеки пікантним танцем (відео)

Стюард лоукост-авіаліній Southwest Airlines оригінально пояснив пасажирам правила безпеки польотів за допомогою сексуального танцю. Про це пише Daily Mail.

Стюард рейсу, що прямував з Далласа в Лас-Вегас, Ніколас Демур гаряче "протанцював" правила евакуації, чим викликав бурхливе захоплення пасажирів.

Демур звивався, качав стегнами і продемонстрував вельми "кокетливі" рухи з ременем безпеки. За шість днів ролик з його танцем набрав 56 тисяч переглядів, і хлопець став справжньою інтернет-зіркою.

Відзначимо, що Демур не перший бортпровідник, який спілкується з пасажирами таким оригінальним способом. У 2015 році в інтернеті став надзвичайно популярним ролик, де зображений бортпровідник канадської авіакомпанії «ВестДжет» (WestJet), який також вельми оригінальним способом доносить до пасажирів стандартну інформацію про безпеку під час польоту.

Як повідомляв УНІАН, раніше стюард провів інструктаж пасажирів літака голосами персонажів з мультфільмів.