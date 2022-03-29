У мережі показали жартівливий ролик.

Користувачі мережі створили жартівливий ролик, на якому показали нібито листування "фюрерів" Володимира Путіна і Адольфа Гітлера.

Зараз, коли Росія напала на Україну, Путіна почали порівнювати з Гітлером, бо той також був відомий своїми злочинами проти людства, вчинені нацистським режимом як в самій Німеччині, так і на окупованих нею територіях, включаючи Голокост.

Авто ролика в жартівливій формі зобразив, як Гітлер за життя міг би поговорити з Путіним. Так, президент РФ нібито створив чат "Тирани" і о 4 ранку запросив туди Гітлера, на що той розсердився. Цю ситуацію можна порівняти з нападом на Україну, коли на світанку всю країну сколихнули потужні вибухи.

А потім Путін нібито починає розповідати "фюреру" про "спецоперацію", про те, що люди починають розуміти, хто вбивця і зізнається, що ховається в бункері.

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