Том Еммер випадково включив фільтр і опинився на моніторах учасників слухання перевернутим догори ногами.

У США конгресмен осоромився під час онлайн-слухання Комітету з фінансових послуг Палати Представників Конгресу США, яке стосувалося просування заходів з боротьби з пандемією коронавірусом.

На це звернуло увагу видання The Verge.

Член Палати представників Том Еммер випадково включив фільтр і опинився на моніторах учасників слухання перевернутим догори ногами.

"Пане Еммер, ви в порядку?" - запитала у нього член Палати представників США Максін Уотерс.

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"Я не знаю, що сталося. Просто так вийшло. Я вимкнув і знову ввімкнув, я в порядку", - відповів Еммер.

"Принаймні, він не кіт!" - пожартував один депутат. "Ти стаєш вірусним, Том!" - підбадьорив Еммера інший депутат.

Пізніше у своєму акаунті в Twitter Еммер розмістив скріншот з відео, підписавши його: "Я не кіт.

Нагадаємо, днями американський прокурор потрапив у курйозну ситуацію. Під час судового засідання в Zoom йому довелося доповідати під виглядом кота.

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Автор: УНІАН