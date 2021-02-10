Американський прокурор потрапив у курйозну ситуацію. Під час судового засідання в Zoom йому довелося доповідати під виглядом кота.
Як повідомляє The New York Times, на чергових онлайн-слуханнях прокурор округу Пресідіо, штат Техас, на ім'я Род Понтон не зміг відключити «котячий» фільтр. Відео кумедного засідання розійшлося мережею.
— Містер Понтон, мені здається, у вас увімкнений фільтр у налаштуваннях відео, — зауважує в ролику суддя Рой Фергюсон, бачачи, що відбувається на екрані.
— Ох, — зітхає дещо роздратовано Понтон з «маскою» кота замість обличчя. — Не знаю, як це прибрати. Тут моя помічниця, вона намагається розібратися... Але я готовий виступати. Я в прямому ефірі. Я не кіт!
— Розумію, — каже суддя.
Прокурор Понтон не має сторінки у Twitter, тож про свою популярність дізнався лише після телефонних дзвінків від журналістів. Відео виклали на сторінці суду у YouTube, а суддя опублікував його у Twitter.
Читайте такожВ Італії священик забув вимкнути фільтри під час онлайн-служби (відео)Згодом 69-річний Род Понтон розповів Reuters, що не знає, звідки з'явився фільтр кота.
«Я увійшов до комп'ютера мого секретаря, щоб відвідати слухання через Zoom. Коли всі приготувалися, суддя розпочав засідання, і в Zoom з'явилися обличчя всіх, окрім мого. Моє було у вигляді кішки», — сказав прокурор.
Однак згодом суддя все ж допоміг вимкнути фільтр, і слухання продовжилося.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Відомий мандрівник Беар Гріллс випадково вийшов в ефір голим (відео)
- Дотримувався дистанції: в США священик освятив їжу з водяного пістолета (фото)
- На Львівщині комунальник запряг коня в сани для прибирання снігу (відео)
- Український ветеринар заспівав із собакою й "підірвав" мережу (відео)
- Сидіння з особистого унітазу Гітлера продали майже за 19 тисяч доларів
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram