69-річний Род Понтон не знав, звідки в нього взялася мордочка кота, але був готовий виступати.

Американський прокурор потрапив у курйозну ситуацію. Під час судового засідання в Zoom йому довелося доповідати під виглядом кота.

Як повідомляє The New York Times, на чергових онлайн-слуханнях прокурор округу Пресідіо, штат Техас, на ім'я Род Понтон не зміг відключити «котячий» фільтр. Відео кумедного засідання розійшлося мережею.

— Містер Понтон, мені здається, у вас увімкнений фільтр у налаштуваннях відео, — зауважує в ролику суддя Рой Фергюсон, бачачи, що відбувається на екрані. — Ох, — зітхає дещо роздратовано Понтон з «маскою» кота замість обличчя. — Не знаю, як це прибрати. Тут моя помічниця, вона намагається розібратися... Але я готовий виступати. Я в прямому ефірі. Я не кіт! — Розумію, — каже суддя.

Прокурор Понтон не має сторінки у Twitter, тож про свою популярність дізнався лише після телефонних дзвінків від журналістів. Відео виклали на сторінці суду у YouTube, а суддя опублікував його у Twitter.

Читайте такожВ Італії священик забув вимкнути фільтри під час онлайн-служби (відео)Згодом 69-річний Род Понтон розповів Reuters, що не знає, звідки з'явився фільтр кота.

«Я увійшов до комп'ютера мого секретаря, щоб відвідати слухання через Zoom. Коли всі приготувалися, суддя розпочав засідання, і в Zoom з'явилися обличчя всіх, окрім мого. Моє було у вигляді кішки», — сказав прокурор.

Однак згодом суддя все ж допоміг вимкнути фільтр, і слухання продовжилося.

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Переклад: Катерина Комолова