Аналітики також назвали найбезпечніший регіон, в якому "ходячих мерців" буде найменше.

Аналітики вирішили уявити, яке місто в США найбільш схильне до ризику в разі, якщо на планеті настане зомбі-апокаліпсис. Виявилося, епіцентром "ходячих мерців" може стати Нью-Йорк - саме в цьому місті з'явиться найбільша кількість"повсталих з мертвих".

Про це повідомляє американське видання The New York Post.

Так, на честь Хеловіну експерти одного з онлайн-казино вирішили пофантазувати і знайти найнебезпечніший і найбезпечніший міста на випадок зомбі-апокаліпсису.

На думку аналітиків, Нью-Йорк стане епіцентром "живих мерців", бо там, якщо рахувати всі кладовища штату, поховано майже 13 мільйонів осіб. Якщо всі ці люди стануть зомбі, що, звичайно ж, малоймовірно, то американцям просто не вдасться втекти або сховатися від такої кількості "повсталих з мертвих". Мешканці штату у буквальному сенсі будуть приречені на смерть.

Читайте такожУ Каліфорнії розстріляли еротичний бал на честь ХеллоуїнаНабагато безпечніше зустрічати зомбі-апокаліпсис буде в штатах Пенсільванія, Массачусетс, Нью-Джерсі й Коннектикут. Однак і там кількість кладовищ не вселяє впевненості в тому, що "мерців" буде мало.

І якщо Нью-Йорк є найгіршим місцем, де варто зустрічати зомбі-апокаліпсис, то на Алясці людям буде куди безпечніше. Експерти стверджують, що в північному штаті США найменше "скупчення могил", тому кількість "живих мерців" там буде мінімальним.

Звичайно, прогноз від експертів є жартівливим. Мало хто вірить, що зомбі-апокаліпсис, який настільки барвисто описується у фільмах, іграх і книгах, насправді настане. Однак, "перестрахуватися" буде не зайвим, вважають автори рейтингу найнебезпечніших і безпечних міст на випадок "повстання мерців".

Нагадаємо, на честь Хеловіну у Києві пройшов парад зомбі. "Сокира в голові, примарне обличчя і наречена на ланцюгу" - українці вразили своєю фантазією і реалістичними костюмами.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко