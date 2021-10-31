У столиці біля Золотих воріт відбувся традиційний захід – Zombie Walk.

У Києві в суботу, 30 жовтня, з нагоди свята Хеллоуїн – Дня Всіх Святих – відбувся традиційний парад зомбі (Zombie Walk).

Святковий парад пройшов у центрі столиці – біля Золотих воріт, свідчать фото УНІАН.

У заході взяло участь чимало людей у креативних образах.

На параді, зокрема, можна було побачити персонажа з фільму жахів "Крик" – Примарне обличчя, чоловіка з "сокирою в голові", а також "наречену" на ланцюгу.

День Всіх Святих відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Це свято популярне в Америці. На Хеллоуїн люди вибирають собі оригінальні костюми, вирізають світильники з гарбуза й роблять страшний макіяж.

Вважається, що в це свято на землю приходять злі духи та роблять безлад, тому люди одягаються в страшний одяг – хочуть, щоб нечисть прийняла їх за своїх і не завдала шкоди.

У Києві на Хеллоуїн кілька років поспіль проходить парад зомбі, в якому беруть участь люди в страшних образах.

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Автор: Екатерина Присяжнюк