Чоловіка знайшли прикордонники при спробі перетину кордону з Молдовою.

Прикордонники виявили чоловіка призовного віку, який намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою. Дружина дбайливо сховала його у "бейбі-боксі".

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"На кордоні з Молдовою прикордонники виявили бейбі-бокс, в якому ховався чоловік. У такий спосіб дружина намагалася перевезти по той бік кордону батька своїх двох дітей", - йдеться у повідомленні.

На фото видно, що чоловік сховався у "пакунку малюка" на задньому сидінні автівки. Дружина, яка перебувала за кермом, замаскувала чоловіка дитячим одягом та іграшками.

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