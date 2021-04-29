На місці працюють з металодетекторами.

Одеські водолази перевіряють морське дно поблизу пляжу "Дельфін", де після кораблетрощі танкер "Делфі" провів десять місяців.

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І хоч дно чистили одразу після того, як "Делфі" відтягли від узбережжя, водолази досі дістають з води металеві знахідки.

Деякі конструкції такі великі, що їх доводиться розрізати під водою, аби витягти на берег.

Водолази перевіряють, щоб на місці кораблетрощі не залишилося нічого небезпечного для відпочивальників.

Аварія танкера Delfi у морі біля Одеси:

У листопаді 2019 року в Чорному морі біля Одеси, в районі пляжу «Дельфін», зазнав аварії танкер «Делфі» (Delfi) з трьома українцями на борту.

В результаті аварії було забруднено узбережжя, витоки нафтопродуктів почастішали з настанням літа.

Судновласник пообіцяв забрати танкер з пляжу ще до 31 березня, потім терміни переносилися. Останні спроби наприкінці липня завершилися невдачею.

26 липня комісія з ТЕБ та НС Одеської ОДА визнала ситуацію з «Делфі» надзвичайною.

10 серпня було підписано тристоронній договір між АМПУ, компаніями «Краншип» і «Бруклін-Київ» і здійснено ряд підготовчих робіт. Роботи з підняття судна виконувала «Краншип» (входить до групи компаній «Трансшип»), а «Бруклін-Київ» фінансувала угоду. 26 серпня «Делфі» поставили на рівний кіль.

1 вересня Господарський суд Одеської області заарештував судно за позовом АМПУ.

Вранці 10 вересня танкер відбуксирували в морський порт «Чорноморськ». Судно зберігатиметься в порту до завершення всіх судових формальностей.

Керівник «Трансшип» Андрій Іванов заявив, що роботи з відбуксирування танкера з узбережжя Одеси обійшлися приблизно в 500 тис. дол.

За даними Держекоінспекції, сума збитків від витоку забруднювальних речовин з танкера Delfi становить 453 тис. грн.

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Автор: Людмила Жерновська