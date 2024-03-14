Причиною повернення води є весняне танення снігів.

До Каховського водосховища знову почала повертатися вода. За останніми супутниковими знімками можна побачити, що значна частина раніше висушеної території колишнього водосховища наразі занурена під воду. Про це повідомив експерт Української природоохоронної групи, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. І.Шмальгаузена НАН України Григорій Коломицев для Texty.org.ua.

За його словами, таке явище пояснюється весняним таненням снігів. Він додав, що супутникові знімки чітко показують підвищення рівня води, що відповідає ситуації весняної повені на річковій долині.

"За відсутності штучного регулювання рівня води, сьогодні ми можемо спостерігати на території колишнього Каховського водосховища ті самі процеси, що відбуваються на природних, незарегульованих людиною заплавах річок. Весняні водопілля відбувалися на цих землях ще до побудови ГЕС тисячі років", - пояснив експерт.

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Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Вранці, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, затопивши населені пункти на Миколаївщині та Херсонщині. Через місяць після підриву місцевість довкола водосховища перетворилася на пустелю. Саму ГЕС неможливо відновити, адже у верхній частині греблі зруйновано 11 з 28 прольотів.

За словами росіян, на підконтрольній їм території внаслідок підриву загинуло лише близько 60 людей, проте за свідченнями журналістських розслідувань, кількість жертв може бути набагато більшою.

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