Біля берегів Ірладії акула перевернула байдарку з рибалкою, скинувши його у воду.
Відео інциденту опублікувало видання Daily Star.
Рибалка Грехем Сміт з графства Донегол відправився на каяку на риболовлю і зловив на вудку атлантичну оселедцеву акулу. У якийсь момент волосінь, яку тягне акула, виявляється за плечем рибалки, і чоловік перевертається.
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Сміт опиняється у воді, але його команда допомагає йому залізти назад у байдарку.
"Атлантичні оселедцеві акули дуже розумні. З ними складно впоратися. Я боровся з цією акулою близько 15-20 хвилин», - поділився враженнями Сміт.
В результаті інциденту ірландець позбувся відеокамери і мобільного телефону загальною вартістю 430 фунтів.
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