Нічийна земля. Як в Україні законно отримати свою земельну ділянку

Безкоштовна земля - кожному українцю. Під будівництво, фермерство чи садівництво. За словами юристів, кожна людина має право приватизувати не один, а п’ять земельних ділянок. Це - 2 га для особистого селянського господарства, до 0,25 га для будівництва житлового будинку, 0,12 га для садівництва, до 0,10 га для дачного будівництва та до 0,01 га для будівництва індивідуальних гаражів.

«Ви пишете заяву і просите дати згоду на приватизацію і виготовлення технічної документації для того, щоби отримати земельну ділянку у власність», - розповідають юристи.

Це дійсно не розіграш і не жарт, а вже майже 30-річне законне право всіх українців, яким користуються чомусь одиниці. Експерти переконані, що люди просто не знають про свої права. Тож ми розповімо, де, як та коли можна отримати землю від держави. Журналістка програми «Гроші» взялася на власному прикладі продемонструвати, як отримати свої законні гектари.

«Перший етап – я маю вирішити, в якому селі, місті чи районі хочу отримати землю. Здавалося, простіше простого. Утім є невеличке «але»: вільних земельних ділянок по всій Україні не так вже й багато, і шукати їх мені доведеться самотужки», - розповідає вона.

Щоб не схибити, звертаємось до адвоката з багаторічним досвідом Олександра. Саме він допоможе нам знайти вільну ділянку землі в одному з найдорожчих районів під Києвом. Для пошуку експерт використовує публічну кадастрову карту, доступ до якої вільний. Ми шукаємо місто Козин в Обухівському районі Київської області.

На мапі Козина майже кожен метр землі у приватних руках. Та якщо добре придивитися, можна знайти й вільний клаптик землі. «Ось тут є якась земельна ділянка, за інформацією, яка тут міститься, вона поки що не має власника, - говорить адвокат. - Чи вільна ця земельна ділянка, чи ні, ще треба перевірити додатково».

Тож «Гроші» їдуть до Козина. Це - одне із найелітніших сіл України, справжній розплідник дорогих маєтків та палаців. Його мешканці - публічні політики, прокурори, міністри, які добре знаються на правилах розкішного життя. Наприклад, свій геть нескромний маєток тут побудував п’ятий президент Петро Порошенко.

Взагалі тут, ледь не за кожним парканом, безмежні площі. Тож зовсім не дивно, що для звичайних смертних тут майже не лишилось вільної хоча б сотки землі!

Олена їде в Козинську сільську раду, аби написати заяву на приватизацію знайденої разом з адвокатом ділянки землі. Та спершу воліє побачити її на власні очі. За словами журналістки, якщо дивитись на карту, вільна земельна ділянка знаходиться ось тут, але насправді вона огороджена парканом. Невже має власника? У Козинській сільраді відповідь на це питання просте: «Ця земля відноситься до сільської земля Українки». Таки от неприємний сюрприз.

Виявляється, межа двох населених пунктів проходить в кількох метрах від «моєї» ділянки. Однак, у юриста в кадастровій карті цієї лінії видно не було. Ба більше, в Українській міській раді на це питання відповіді не дають, запевняють, що «всю інформацію ви дізнаєтесь після подачі заяви».

Іншими словами, можна написати заяву на приватизацію, і лише потім дізнатися вільна земля, чи вже кимось привласнена. Причому, чекати доведеться довгих тридцять днів.

«Якщо уявити, що міська рада надасть мені дозвіл на землю, для мене почнеться третій етап - виготовлення документів на ділянку», - розповідає Олена Вдовиченко.

Цим займаються землевпорядні організації - комерційні фірми, які визначають межі ділянки, присвоюють їй кадастровий номер, дають цільове призначення. Тобто, виготовляють документи, але роблять це, звичайно, не безкоштовно.

«У залежності від того, де знаходиться земельна ділянка, в Києві це буде коштувати, приблизно, 10 000 грн, в областях приблизно від 2 000 грн. Така вартість», - розповідає адвокат Ілля Петриченко.

Після цього, останній етап - формальний - затвердження документів і реєстрація майнових прав. Всього півроку і земля вже ваша. Але це лише суха теорія із закону, на практиці все виглядає дещо інакше…

В Прилуках Чернігівської області, в одній з квартир у непримітній п’ятиповерхівці, проживає родина Білявських. Чоловік, дружина і їх 16-ти річна донька тісняться на орендованих квадратних метрах вже майже 10 років. Олександр Білявський пройшов горнило війни, 2016-й рік він провів в окопах далеко неспокійного Широкиного. А після звільнення АТОвець дізнався, що має право на земельну ділянку і вирішив ним скористатися.

«Ми написали заяву в нашу міську владу, але нам була поставлена задача, що, якщо ми можемо самі знайти земельну ділянку, то вам буде, вам дадуть… Ми все перевірили, є така земля ділянка, вона існує, вона нічия», - розповідає «Грошам» дружина Олександра Наталія.

Однак, у міській раді сказали: «земля приватна». Однак пояснювати, кому ж вона належить, навідріз відмовилися.

«Я намагалась сама з’ясувати, чия це земельна ділянка. Та мені не вдалося. Ми виїжджали на земельну ділянку, там нічого немає, років 5-6 там був тільки бур’ян…», - додає жінка.

Так родина Білявських вже понад два роки намагається добитися свого права, але поки усе марно. І поки чиновники ігнорують проблеми родини, Наталія знову чекає Олександра, але вже не з війни, а із заробітків з Німеччини.

«Коли прийшла відмова, 30 серпня, у вересні він вирішив, що треба їхати, заробляти гроші хоча б на щось, на якесь власне житло», - пояснює вона.

Ілля Петиченко — юрист, який не перший рік допомагає людям приватизовувати земельні ділянки, визнає, що в 90 відсотків випадків чиновники відмовляють українцям у праві на землю.

«Державні органи і органи місцевого самоврядування практично завжди відмовляють з будь-яких підстав в задоволення такої заяви», - говорить він.

Однак є й великий плюс: такі рішення в тих же 90 відсотків випадків є незаконними, і, за досвідом експерта, з легкістю оскаржуються у суді: «Закон чітко визначає, за яких умов можна відмовити. І якщо відмовляється не за тих підстав, які вказанні в законі, така відмова є незаконною».

Та, на жаль, до суду йдуть лише одиниці. Відтак, в сумних українських реаліях безоплатна приватизація - не більше, аніж ще одне джерело корупції, яке збагачує тих, хто розпоряджається одним із найцінніших українських ресурсів – землею.

Олена Вдовиченко, Тетяна Стежар