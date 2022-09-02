З розблокованих місяць тому чорноморських портів вже відправлено 1,7 млн тонн аграрної продукції.
Про це в ефірі Українського радіо повідомив заступник голови Адміністрації морських портів України (АМПУ) по взаємодії з органами влади Дмитро Баринов.
"Станом на 1 вересня вже 1,7 млн тонн завантажено і відправлено з українських чорноморських портів. 70 суден зайшло в наші порти та стільки ж вийшло в порти призначення", - розповів він.
Також АМПУ вже має 64 заявки на входження суден для навантаження.
"До війни ми відвантажували близько 5 мільйонів тонн агропродукції з усіх портів України. Враховуючи те, що є тимчасово окуповані порти, ми розраховуємо, що вийдемо на 3-4 млн тонн щомісяця", - зазначив Баринов.
Крім того, за його словами, за серпень українські Дунайські порти відвантажили понад 2 млн тонн, і це абсолютний рекорд за всю історію існування цих портів.
"Протягом серпня рівень фрахту і рівень страхових тарифів знижуються. Тобто бізнес повірив, що це працює. І черга суден, яка спостерігається в турецьких територіальних водах, це доводить. Іноземні судновласники та покупці повертаються в Україну, і ми експортуємо (продукцію) в більш ніж 20 країн світу. Зараз найбільше до Туреччини, Єгипту, Південної Кореї та Європи", - повідомили в АМПУ.
"Зерновий коридор":
22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.
1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.
5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.
9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшли ще два судна з 70 тисячами тонн продовольства.
Станом на 11 серпня всього через гуманітарні Морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.
12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.
12 серпня також до порту "Южний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки.
Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.
17 серпня по зерновому коридору в Україну вийшов рекордний караван з п'яти суден.
26 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що по "зерновому коридору" морем Україна експортувала вже перший з початку війни мільйон тонн агропродукції.
31 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що вже понад 1,5 млн тонн українського продовольства експортується морським шляхом.
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