Іноземні судновласники і покупці повертаються в Україну, експорт продукції відновлений в більш ніж 20 країн.

З розблокованих місяць тому чорноморських портів вже відправлено 1,7 млн тонн аграрної продукції.

Про це в ефірі Українського радіо повідомив заступник голови Адміністрації морських портів України (АМПУ) по взаємодії з органами влади Дмитро Баринов.

"Станом на 1 вересня вже 1,7 млн тонн завантажено і відправлено з українських чорноморських портів. 70 суден зайшло в наші порти та стільки ж вийшло в порти призначення", - розповів він.

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Також АМПУ вже має 64 заявки на входження суден для навантаження.

"До війни ми відвантажували близько 5 мільйонів тонн агропродукції з усіх портів України. Враховуючи те, що є тимчасово окуповані порти, ми розраховуємо, що вийдемо на 3-4 млн тонн щомісяця", - зазначив Баринов.

Крім того, за його словами, за серпень українські Дунайські порти відвантажили понад 2 млн тонн, і це абсолютний рекорд за всю історію існування цих портів.

"Протягом серпня рівень фрахту і рівень страхових тарифів знижуються. Тобто бізнес повірив, що це працює. І черга суден, яка спостерігається в турецьких територіальних водах, це доводить. Іноземні судновласники та покупці повертаються в Україну, і ми експортуємо (продукцію) в більш ніж 20 країн світу. Зараз найбільше до Туреччини, Єгипту, Південної Кореї та Європи", - повідомили в АМПУ.

"Зерновий коридор":

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшли ще два судна з 70 тисячами тонн продовольства.

Станом на 11 серпня всього через гуманітарні Морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.

12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.

12 серпня також до порту "Южний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки.

Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.

17 серпня по зерновому коридору в Україну вийшов рекордний караван з п'яти суден.

26 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що по "зерновому коридору" морем Україна експортувала вже перший з початку війни мільйон тонн агропродукції.

31 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що вже понад 1,5 млн тонн українського продовольства експортується морським шляхом.

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