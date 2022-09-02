Попри обмеження, встановлені урядом щодо виплати зарплат посадовцям на період дії карантину через COVID-19, в.о. директора підприємства забезпечив зайве нарахування собі зарплати.

Троє посадовців порту "Южний" підозрюються у заволодінні майже 1,5 млн грн.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

Зазначається, що сьогодні правоохоронці повідомили про підозру трьом посадовцям державного підприємства "МТП "Южний" у заволодінні майже 1,5 млн грн. Дії посадовців кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

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Це виконувач обов’язків директора підприємства, головний бухгалтер та заступник директора. Ці посади фігуранти обіймали на момент скоєння злочину.

За даними слідства, з квітня по серпень 2020 року, попри обмеження, встановлені урядом щодо виплати зарплат посадовцям (не більш як 47,2 тис. грн) на період дії карантину через COVID-19, в.о. директора порту "Южний" забезпечив зайве нарахування собі зарплати. Його дії, вчинені за попередньою змовою з головний бухгалтером та заступником директора порту, призвели до завдання майже 1,5 млн грн збитків державі.

Нагадаємо, працівники Міноборони хотіли нажитись на закупівлі бронежилетів для ЗСУ.

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