Згідно з прогнозами, незабаром пиво буде коштувати вже шість євро за келих, що призведе до падіння споживання.

Зростання цін на енергоносії призвело до закриття ряду пивоварень у Німеччині, що робить виробництво напою нерентабельний.

Як повідомляє Bild, пивоварні змушені піднімати вартість напою. Так, за даними Федерального управління статистики, ціни на пиво в Німеччині за останній рік вже зросли на 9%.

Як йдеться в матеріалі, згідно з прогнозами, незабаром пиво коштуватиме вже шість євро за келих, що призведе до падіння споживання і закриття закладів.

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"Шість євро за кухоль пива в пабі - це кінець нашої галузі", - зявив директор пивоварні Dinkelacker Крістіан Дінкелакер. За його спостереженнями, в німецьких барах вже стало менше відвідувачів. Але залишати ціни на колишньому рівні пивовари не можуть, оскільки їм доводиться більше платити за газ, на якому працюють більшість пивоварень.

Війна в Україні та інфляція в єврозоні:

У відповідь на російську агресію в Україні 8 березня Білий дім заборонив весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв у США. Байден попередив, що цей крок вплине на американських споживачів.

Крім американців, через агресію Росії проти України відчутне зростання вартості життя відчувають і європейці. У Єврозоні зростання цін у травні склало 8,1%.

Зокрема, в Німеччині з 1 березня за 6 днів ціни на бензин зросли на 28%.

У березні 2022 року показник щорічної інфляції в США досяг рекордних з 1982 року 7,9%. Найбільше зростання відбулося в категоріях: бензин, житло та продукти харчування. Індекс цін на бензин зріс на 6,6%, індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%.

1 серпня 2022 року в єврозоні рівень інфляції досяг рекордного рівня.

Прогнозувалося, що індекс зростання споживчих цін в єврозоні у серпні 2022 року по відношенню до серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

16 вересня 2022 року інфляція в єврозоні злетіла до історичного максимуму. У жовтні рівень інфляції в єврозоні досяг історичного рекорду в 10,6%.

Станом на 30 листопада 2022 року вперше за півтора року інфляція в єврозоні сповільнилася до 10%.

6 грудня 2022 року інфляція в єврозоні наблизилася до пікових показників.

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