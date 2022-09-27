До кінця врожайного 2022/23 року світових запасів кукурудзи вистачить лише на 80 днів споживання.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну спостерігається різке падіння світових запасів зерна.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, падіння запасів зерна спостерігається на тлі посухи та війни в Україні. Світові запаси зерна падають попри відновлення експорту з України.

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Згідно з прогнозами, Сполучені Штати, провідний у світі виробник кукурудзи, зберуть найменший урожай кукурудзи за останні три роки.

Також посуха завдала шкоди європейським врожаям і загрожує майбутньому посівному сезону в Південній Америці.

Прогнози врожаю в Аргентині — третьому у світі експортері кукурудзи - вже знизили через посушливу погоду.

До кінця врожайного 2022/23 року світових запасів кукурудзи вистачить всього на 80 днів споживання, що на 28% менше, ніж п'ять років тому. За даними Міжнародної ради по зерну, це найнижчий рівень запасів з 2010/11 року.

Зерновий коридор:

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшли ще два судна з 70 тисяч тонн продовольства.

Станом на 11 серпня всього через гуманітарні морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.

12 серпня 2022 року з портів України вийшли два судна з зерном.

12 серпня також до порту "Південний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки.

Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.

17 серпня по зерновому коридору в Україну вийшов рекордний караван з п'яти суден.

26 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що по "зерновому коридору" морем Україна експортувала вже перший з початку війни мільйон тонн агропродукції.

31 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що вже понад 1,5 млн тонн українського продовольства експортується морським шляхом.

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