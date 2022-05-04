Наголошується, що в Луганській області, де тривають важкі бойові дії, не розпочалася посівна компанія.

Російська влада намагається організувати гуманітарну кризу на окупованій території України: може бути загроза голоду в країні.

Зокрема, Росія вивозить з окупованих районів Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей продовольство. Цю інформацію підтвердив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Міністерство аграрної політики та продовольства України.

За його словами, на тих територіях, які опинилися під тимчасовою російською окупацією, було близько 1,3 мільйона тонн зернових.

"Вони потрібні для забезпечення щоденної продовольчої безпеки, тобто харчування українців, які там живуть, і виконання необхідних весняних польових робіт з точки зору посіву ярих культур. Жодних стратегічних запасів там не було", – заявив Висоцький.

Тепер же міністерство отримало підтвердження, що російські окупанти вивезли з кожного регіону близько 100 тисяч тонн зернових - загалом 400 тисяч тонн. Відтак вони вивозять зерно, яке було передбачене для харчової безпеки.

"Якщо це буде продовжуватися, і будуть вивозитися не запаси, а те, що там залишили до нового врожаю, може з'явитися загроза голоду", – наголосив Висоцький.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що в елеваторі, знищеному в квітні в Рубіжному, зберігалось ще 30 тисяч тонн.

"Річна потреба Луганщини у її межах до 24 лютого 2022 року складала 60 тисяч тонн зерна. Разом із окупованими у 2014 році територіями – 240 тисяч тонн. Втім, понад 90 % землі під потреби аграріїв було зосереджено у північній частині області, яку ворог окупував у 2022 році та де ще тривають бої. Саме ці території забезпечували зерновими всю область і до 2014 року. Наразі єдиним регіоном, де не розпочато посівну кампанію, є наш. Бо росіянам це нецікаво. Навіщо, якщо можна пограбувати та забезпечити себе на декілька років наперед?" - говорить Гайдай.

За його словами, 100 тисяч тонн – це тільки перевірені дані. Скільки насправді – поки невідомо.

"Ще 30 тисяч тонн зерна знищено в Рубіжному. Це більше, ніж дворічна потреба Луганщини. Хліба немає зараз і поки що не передбачається в майбутньому. Росіяни залишають українців на окупованій території на межі голоду", - наголошує Гайдай.

Зазначимо, що це не перші випадки, коли росіяни виводять продовольство з України в Росію. Роблять вони це через територію тимчасово окупованого Криму, а вже звідти – на територію материкової Росії.

Окрім вивезення продовольства, росіяни знищують місця їх зберігання та обробки. Так, у Рубіжному авіабомбами було знищено новий елеваторний комплекс, який відкрили лише у 2020 році.

Також під час ракетного обстрілу окупанти влучили в склад зерносховища в Дніпропетровській області.

Влада російських регіонів і не приховує, що продовольство з України буде вивозитися до них. Адже там є нестача через запроваджені санкції.

В українській розвідці зазначають, що це цілком обдуманий крок зі сторони окупантів, щоб зламати дух українців до боротьби. Адже створивши гуманітарну кризу в місті, поставивши людей за крок від вимирання через голод, окупанти не будуть мати опору в цих містах.

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