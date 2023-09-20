Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що наразі рух відбувається у правильному напрямі для пошуку спільного рішення.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що польська сторона готова до переговорів з Україною, щоб знайти вирішення проблеми, пов’язаної з українським зерном та ембарго, запровадженим Варшавою.

"Ми чекаємо на такі переговори та готові до того, щоб такі переговори відбулися", – підкреслив він в інтерв’ю РАР.

За його словами, Польща хоче допомогти Україні з транзитом. Але міністр зауважив, що це "має бути транзитом, а не за рахунок польських фермерів".

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На його думку, все йде в правильному напрямку до того, щоб знайти спільне рішення. Міністр висловив переконання, що перелік продукції, забороненої до ввезення в окремі країни, має бути гнучким. Як приклад, він навів Болгарію, якій необхідний український соняшник – він може експортуватися в цю країну. Однак, за словами Телуса, це має бути рішенням на рівні ЄС.

"Я б волів, щоб це були постійні, довгострокові рішення, які запроваджує Європейський Союз. І це хороший напрямок", – сказав польський міністр.

Водночас заступник міністра економіки України Тарас Качка повідомив, що три країни ЄС, які запровадили заборону на експорт української агропродукції, готові розглядати механізм спільної верифікації та узгодження поставок, запропонований Україною.

"У понеділок ми представили наш план контролю експорту сільгосппродукції всім країнам-сусідам. Є дуже гарний відгук з боку Румунії та Болгарії, які досить позитивно відреагували, і не запровадили національних заборон. Інші три країни, зокрема Польща, теж уже дають позитивні сигнали щодо готовності розглядати механізм, запропонований Україною", – пояснив заступник міністра в ефірі телемарафону.

Обмеження на ввезення українського зерна

Єврокомісія 15 вересня скасувала обмеження на ввезення зерна з України до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Водночас у Варшаві заявили, що продовжать заборону на експорт українського зерна всупереч рішенню Єврокомісії про скасування обмежень.

Заступник міністра економіки України Тарас Качка 19 вересня повідомив, що найближчими днями Україна запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту і яблука з Польщі. Це має стати відповіддю на польську заборону української агропродукції та сигналом, що варто відмовитися від заборон.

Сьогодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава розширить перелік заборонених до ввезення на польську територію українських продуктів, якщо Київ запровадить ембарго на певні польські товари.

Україна запропонувала Польщі консенсус щодо української агропродукції, який "фактично враховує усі побоювання польських фермерів".

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