Окупанти організували так звані "зони спрощеного митного контролю".

У Луганській області в черзі на відвантаження краденого зерна у Старобільську та Сватовому стоять по 70 автомобілів.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, в цих містах окупанти організували так звані "зони спрощеного митного контролю". Зерно звідти відвантажують у вагони та вивозять у бік Росії.

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Як зазначив Гайдай, навіть зі спеціальним залізничним транспортом в окупаційної влади проблеми, тому в напрямку кордону поїзди відправляються один раз на два дні.

"Спочатку вивезення зерна вони налагодили через елеватор у Старобільську. А нещодавно почали відвантаження ще й зі Сватового. У черзі стоять по 60-70 машин, тому що облаштованих для вивезення зерна вагонів у ворога лише 10", - повідомив голова ОВВА.

Окупанти вивезли з Луганської обллади до Росії 200 тисяч тонн зерна нового врожаю.

"Зерновий коридор":

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшли ще два судна з 70 тисячами тонн продовольства.

Станом на 11 серпня всього через гуманітарні Морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.

12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.

12 серпня також до порту "Южний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки.

Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.

17 серпня по зерновому коридору в Україну вийшов рекордний караван з п'яти суден.

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