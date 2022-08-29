У Луганській області в черзі на відвантаження краденого зерна у Старобільську та Сватовому стоять по 70 автомобілів.
Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, в цих містах окупанти організували так звані "зони спрощеного митного контролю". Зерно звідти відвантажують у вагони та вивозять у бік Росії.
Як зазначив Гайдай, навіть зі спеціальним залізничним транспортом в окупаційної влади проблеми, тому в напрямку кордону поїзди відправляються один раз на два дні.
"Спочатку вивезення зерна вони налагодили через елеватор у Старобільську. А нещодавно почали відвантаження ще й зі Сватового. У черзі стоять по 60-70 машин, тому що облаштованих для вивезення зерна вагонів у ворога лише 10", - повідомив голова ОВВА.
Окупанти вивезли з Луганської обллади до Росії 200 тисяч тонн зерна нового врожаю.
"Зерновий коридор":
22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.
1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.
5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.
9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшли ще два судна з 70 тисячами тонн продовольства.
Станом на 11 серпня всього через гуманітарні Морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.
12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.
12 серпня також до порту "Южний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки.
Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.
17 серпня по зерновому коридору в Україну вийшов рекордний караван з п'яти суден.
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