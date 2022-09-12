Сьогодні, 12 вересня, в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 9 суден з 163,8 тис.тонн агропродукції.
Про це повідомило Міністерство інфраструктури України, інформуючи про хід реалізації "зернової ініціативи".
Зазначається, що вони прямують до країн Азії та Європи.
Згідно з повідомленням, сьогодні порти "Великої Одеси" планують прийняти на вхід 13 суден під завантаження українською агропродукцією.
Станом на 10:00 6 суден пришвартовані біля причалів портів Одеси (2), Чорноморська (1) і порту "Південний" (3).
У Міністерстві інформують, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 2,78 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 122 судна з агропродукцією, яка була направлена в країни Азії, Європи та Африки.
"Зерновий коридор":
22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.
1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.
5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.
9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшло ще два судна з 70 тисяч тонн продовольства.
Станом на 11 серпня всього через гуманітарні Морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.
12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.
12 серпня також до порту "Южний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки.
Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.
17 серпня по зерновому коридору в Україну вийшов рекордний караван з п'яти суден.
26 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що по "зерновому коридору" морем Україна експортувала вже перший з початку війни мільйон тонн агропродукції.
31 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що вже понад 1,5 млн тонн українського продовольства експортується морським шляхом.
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