Двоє громадян РФ, капітани суден "Матрос Кошка" і "Амур 2501" під прапорами РФ, здійснили 6 незаконних заходів і виходів в/з закритого Севастопольського морського торгового порту.

Прокуратура автономії встановила і повідомила про підозри ще двом капітанам російських суден, які брали участь у незаконній схемі перевезення окупантами українського зерна з Криму в треті країни.

Як повідомляє прокуратура АР Крим та м. Севастополя, дії підозрюваних кваліфіковані як порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї (ч.2 ст. 332-1 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Двоє громадян РФ, капітани суден "Матрос Кошка" і "Амур 2501" під прапорами РФ, здійснили 6 незаконних заходів і виходів в/з закритого Севастопольського морського торгового порту.

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Підозрювані забезпечували навантаження суден зерном, яке окупанти незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій України, і перевезення його до третіх країн.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій, капітани суден періодично вимикали AIS (автоматична ідентифікаційна система) і вносили в неї фіктивні відомості щодо курсу суден, які прямували нібито в порти РФ, а не в закриті морські порти окупованого Криму.

Раніше, за клопотаннями прокуратури автономії судом накладено арешти на 12 судів-порушників, які причетні до цієї схеми перевезення награбованого зерна, а також повідомлено про підозри двом капітанам російських судів - "Матрос Позинич" і "Михайло Ненашев" за ч.2 ст. 332-1 КК України.

Крадіжка зерна з України:

Станом на 17 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому.

Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі, що знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос кішка", "Матрос Позинич" і "Михайло Ненашев" як такі, що підозрюють у перевезенні краденого зерна.

Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, поки вони не знаходяться в морі, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

Кремль поставляє вкрадену в Україні пшеницю до Сирії. За інформацією Reuters, Росія продала Сирії українське зерно на 40 мільйонів доларів.

Намагаються продати зерно і постраждалим від посухи країнам Африки, деякі з яких можуть зіткнутися з голодом.

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