Хоронили Tesla - порвали два баяни: з чим насправді пов'язані труднощі відомого виробника

Західні ЗМІ наперебій пишуть про падіння продажів Tesla через нібито політичні погляди Маска. Заперечувати труднощі компанії неможливо, однак ідейні переконання бізнесмена – не головний чинник зменшення частки Tesla на світовому ринку.

Наприкінці літа на фанатів Tesla чекала неприємна новина. Як стало відомо, за підсумками липня продажі електромобілів Tesla в ЄС впали на 42,4%, склавши "скромні" 6,6 тисячі одиниць.

Компанія Маска здавала позиції і у попередні місяці, проте липневе падіння стало особливо радикальним. Мабуть, ще більш неприємним сюрпризом‎ для власника компанії, одіозного бізнесмена Ілона Маска, стало феноменальне зростання китайського бренду BYD, який виступає прямим конкурентом Tesla.

Продажі китайського виробника продемонстрували трикратне зростання (на 206,4 відсотка!), склавши 9,7 тисячі авто. Це один з найкращих показників на ринку ЄС.

"Нещодавно BYD опублікувала скориговані прогнози на цей рік. Тепер вони планують поставити 4,6 мільйона автомобілів (загалом, не тільки в Європі, – УНІАН), а у Tesla в цьому році по плану – продати 1,4 мільйона", – розповідає УНІАН заступник голови правління Української асоціації учасників ринку електромобілів EV-UA, власник і генеральний директор компанії Luaz Motors Вадим Ігнатов.

Варто додати, що безпосередньо європейський ринок навіть дещо зріс за останній час. Кількість продажів автомобілів в ЄС в липні збільшилася на 7,4%, сягнувши 914,7 тисяч одиниць. Але ситуація варіювалася в різних країнах. Наприклад, у Німеччині зростання становило 11,1%, тоді як у Франції кількість проданих авто, навпаки, скоротилася на 7,7%.

Тож загалом казати про кризу європейського авторинку (на відміну від, скажімо, російського) не доводиться. Простіше кажучи, причина чергового падіння Tesla має іншу природу.

Непростий рік: Маск не отримав того, на що розраховував

Можна припустити, що в компанії Маска були великі очікування на 2025-й. Справа в тому, що у 2023 році Tesla поставила 1,2 мільйона електрокарів Model Y, що зробило цей автомобіль найпопулярнішим за підсумками року.

У 2024-му, за даними JATO Dynamics, продажі цієї моделі поступилися лише Toyota RAV4, що, звісно, також можна вважати прекрасним показником.

Однак вже зрозуміло, що цього року повторити успіх попередніх періодів компанії Маска буде складно, якщо не неможливо.

Труднощі почалися у Tesla задовго до липневого спаду продажів.

Так, у першому кварталі 2025 року чистий прибуток Tesla зменшився на 71%. У другому кварталі компанія американського мільярдера продала 384 122 автомобіля – на 13,5% менше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Доволі красномовно виглядає список найпопулярніших моделей автомобілів цього року.

Станом на липень лідером світового автомобільного ринку за даними Focus2Move виступає Toyota Corolla. На другому місці знаходиться Toyota RAV4, тоді як третє посідає Ford F-Series.

Бестселер Tesla – Model Y – посідає лише четверте місце. Інших автомобілів від компанії Маска у десятці не опинилося.

Ще цікавіша ситуація склалася на європейському ринку. Tesla не потрапила ані до трійки, ані до п’ятірки, ані навіть до десятки лідерів, хоча в минулому році Model Y регулярно потрапляла у ТОП європейських продажів.

Але найбільш показовою є ситуація на батьківщині Tesla – у США. У серпні частка Tesla, яка колись займала понад 80% американського ринку електромобілів, склала лише 38% від загального обсягу продажів електричних авто.

Це перший випадок падіння нижче позначки 40% з жовтня 2017 року, коли компанія нарощувала виробництво Model 3 – свого першого автомобіля для масового ринку.

І усе це відбувається на тлі загального зростання продажів електричних авто в США. У серпні продажі електромобілів у США досягли нового рекорду: загалом було продано 146 332 авто, за рахунок чого частка електромобілів у загальному обсязі продажів нових автомобілів склала майже десять відсотків.

Цікаво, що продажі електрокарів у США (усіх, окрім Tesla) зростають навіть попри те, що адміністрація Трампа скорочує програми фінансової підтримки та розвитку мереж нових зарядних пристроїв. За підрахунками фахівців, протягом першого кварталу 2025 року динаміка встановлення зарядних пристроїв в Америці впала на 21% порівняно з минулорічним показником. А для деяких великих американських штатів, на кшталт Техасу або Монтани, відсутність електричних зарядок є головною перешкодою для нарощування продажів електромобілів. Напередодні виборів у США Маск сподівався, що Трамп, навпаки, допоможе йому розбудувати цю систему, проте не так сталося, як гадалося.

Американський мільярдер стикається з проблемами не лише на Заході. Наприклад, індійські покупці замовили у компанії лише трохи більше 600 електромобілів Model Y з липня цього року. Це значно менше, ніж очікували у Tesla перед стартом продажів. І якщо спочатку компанія Маска розраховувала продавати в Індії до 2,5 тисячі електромобілів на рік, то тепер була змушена скоригувати плани постачань і планує спершу завезти туди 350-500 електромобілів зі свого заводу в Шанхаї.

Втім, причина невдачі в Індії доволі тривіальна, адже більшість мешканців цієї країни ніколи не могли похизуватися високим рівнем життя, тоді як ціна Model Y там складає нескромні 68 тисяч доларів – навіть вище, ніж в інших, більш заможних країнах.

Таким чином, автомобіль виявився цікавим лише обмеженій групі покупців, які фанатіють від безпосередньо машин Tesla або особистості ексцентричного мільярдера.

Маск в опалі: політичні ігри, або видача бажаного за дійсне

Таким чином, ми бачимо глобальне падіння продажів автомобілів Tesla у різних куточках світу. В чому ж причина?

З моменту перемоги Трампа на президентських виборах, під час яких Маск відкрито підтримав 47-го президента США, та подальшої короткої, але яскравої політичної "кар’єри" мільярдера, ліберальні західні ЗМІ намагаються переконати нас, що усі його нещодавні невдачі пов’язані саме з цією сторінкою його біографії.

Проблеми нібито пов’язані із "ультраправими" переконаннями Маска, його "зігуванням" та рядом дивних заяв та дій. Крім того, Маска звинувачують у підтримці європейських правих, зокрема, німецької політичної сили АдН (Альтернатива для Німеччини), яку політичні опоненти в самій ФРН називають неонацистською та пов'язують з Росією.

Звісно, Маск міг завдати собі шкоди, підтримавши одіозну політсилу, проте у даному випадку не усе так просто. Адже, як би ми не ставилися до АдН, варто визнати, що вона, на жаль, користується популярністю у Німеччині. Згідно з нещодавнім опитуваннями соціологічної компанії Forsa, АдН вже випередила усіх конкурентів у ФРН.

Якщо вірити новим даним, "‎Альтернатива для Німеччини"‎ вже досягла рівня схвалення в 26%. Християнські демократи опинилися на другому місці – вони мають 24% підтримки. Рейтинг Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) взагалі впав до 13%, тобто, знаходиться зараз приблизно на одному рівні із "‎Зеленими"‎.

Важливішими стали репутаційні втрати Маска у Сполучених Штатах.

"Проходили марші невдоволених, мітинги щодо політики Маска, – нагадує УНІАН експертка, ексрадниця міністра інфраструктури з питань електромобільності Марина Китіна. – Маск почав скорочувати робочі місця, а продажі почали падати через його втручання в політику, а також через те, що він частково відійшов від свого бізнесу. Люди висловлювали невдоволення через те, що їм зарплату не вчасно платили, а також через переведення виробництва в Китай. Тобто одна історія найшла на іншу".

Водночас в Америці є мільйони й тих, хто готовий до кінця підтримувати Ілона Маска, зокрема серед заможних американців та представників середнього класу (тобто тих, хто може дозволити собі далеко не дешеві електромобілі Tesla).

Серед них – прихильники консервативних цінностей, антиглобалісти, а також ті, хто просто не поділяє переконання "‎демократів"‎ та багато років голосує за Республіканську партію. Ну, і, нарешті, в Штатах є багато фанатів самого Маска та його дещо екстравагантних ідей, зокрема, польоту на Марс.

Тому, загалом, навряд чи політичні погляди Маска були єдиним фактором падіння популярності Tesla в Європі чи США, хоча свій внесок вони, безумовно, зробили. Але головна причина падіння продажів, вочевидь, полягає в іншому.

Вдаритися у стелю: що насправді відбувається з продажами авто

Аналізуючи фантастичну динаміку компанії за останні роки, можна припустити, що Tesla наблизилася до свого піку – стелі, у яку вона неодмінно повинна була вдаритися.

"Падіння (продажів машин Tesla, – УНІАН) дійсно є, але це наслідок дуже швидкого зростання. До того ж в серпні Tesla Model Y продається в Європі втричі краще, ніж Volkswagen ID.4. Model 3 також продається нормально. Тобто це точно не катастрофа для Tesla", – говорить УНІАН заступник голови правління асоціації EV-UA Вадим Ігнатов.

Дійсно, автомобільний ринок постійно трансформується, на ньому з’являються нові гравці, нові "‎хижаки"‎, які готові кинути виклик старим автомобільним брендам (до переліку яких парадоксальним чином тепер належить і компанія Маска). Які не настільки вдало пристосовуються до складних умов ринку.

Все це, звісно, стосується і ринку електромобілів.

"‎Tesla та Маск вважають себе "електропершопрохідниками", – говорить УНІАН віцепрезидент автомобільної федерації України FAU, майстер спорту міжнародного класу у категорії автомобільний спорт, автомобільний журналіст та телеведучий Олексій Мочанов. – Був час, коли їх електромобілі зацікавили багатьох людей. Кого динамікою, кого обіцяною економією, кого модерном просто тому, що це було модно і сучасно".

На думку фахівця, падіння продажів зумовлено появою нових виробників, які запропонували ринку надійні і економічні електромобілі.

"Свої версії "електричок" запропонували Mercedes, Porsche, Audi, Volkswagen та інші виробники. Плюс дуже потужно в цей бік нахилилися китайці. Вони вміють творити, у них все краще виходить – як наприкінці минулого століття японці мали прорив, а пізніше корейці. Ціни конкурентно сприятливі, якість вже як мінімум не гірша за Tesla", – додає Олексій Мочанов.

З ним погоджується Вадим Ігнатов.

"‎Це просто наслідки того, що у інших виробників нарешті з’явилися електромобілі, які можуть конкурувати з Tesla і вони просто від’їдають її долю. Tesla не могла б в жодному разі утримувати довгий час такі позиції, які вона утримувала. В минулому році вона займала ледь не половину ринку електромобілів в Європі – так не може бути, тому що існують й інші виробники", – говорить УНІАН власник Luaz Motors.

Таким чином, падіння продажів зумовлено не стільки кризою Tesla, скільки успіхами інших автомобільних компаній, на кшталт вищезгаданого BYD та його китайських "братів".

"У самої Tesla є лише одна проблема – це модельний ряд. Вони багато років не випускають нових моделей. Представлені зараз новинки є модернізацією старих авто", – додає Ігнатов.

З цією тезою згодні фахівці з асоціації автовиробників України "УкрАвтопром".

"Багато експертів передбачали таку ситуацію, і це стосується не тільки ринків Європи. Маючи досить скромний та застарілий модельний ряд, компанія постійно затримує запуск нових продуктів і стикається із швидко зростаючою конкуренцією", – відповіли в організації на запит агенції УНІАН.

Дійсно, тоді як інші виробники пропонували нові авто, Tesla зосередилася на створенні роботаксі та гуманоїдних роботів, відклавши плани з випуску нових масових електромобілів.

Керівництво компанії бачить проблему і вже робить кроки для її вирішення. У вересні Tesla "випадково" розсекретила вигляд свого нового позашляховика, виконаного в стилі Cybertruck. Це дещо ризиковий крок з огляду на падіння популярності самого "‎кібер"‎-пікапу, однак, з іншого боку, Маску не звикати ризикувати.

Розмітають як гарячі пиріжки: продажі Tesla в Україні

Наостанок варто сказати пару слів про український авторинок, на якому також відбувається багато цікавого.

По-перше, можна бачити фантастичне зростання популярності електромобілів.

За даними ресурсу "УкрАвтопром", у минулому місяці їхня частка зросла 13%, порівняно з липнем. Першість серед усіх придбаних машин досі доволі передбачувано займають бензинові авто, хоча їхня частка стрімко падає (в обох випадках йдеться про нові автомобілі).

По-друге, звичайні українці з руками готові відірвати Tesla. Особливо, якщо мова про вживані автомобілі.

За даними Інституту досліджень авторинку, саме Tesla у серпні виявилася лідером імпорту вживаних електромобілів. З показником у 1790 авто вона випередила своїх конкурентів з гігантським відривом.

На внутрішньому ринку перепродажів вживаних електромобілів у серпні лідером також виявилася Tesla. І знову американський бренд випередив конкурентів з величезним відривом. Його продажі склали 952 авто, тоді як у найближчого конкурента (Nissan) – не досягли навіть 600 одиниць.

Щоправда у рейтингах нових електромобілів Tesla до призової десятки у серпні не увійшла, поступившись "китайцям", Volkswagen, Honda, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai.

Загалом станом на кінець липня в Україні нараховували близько 185 тисяч одиниць електротранспорту – це без урахування промислових електрокарів, тролейбусів та рейкових машин.

Найбільшу частку у вітчизняному парку електромобілів займають автомобілі Tesla (20%), хоча показники Nissan доволі близькі і становлять майже 19%. На третьому місці знаходиться Volkswagen, який традиційно користується великою популярністю в нашій країні.

Вочевидь, автомобілі Tesla (в першу чергу Model Y і Model 3) будуть й надалі залишатися одним з найпопулярніших електромобілів в Україні

Серйозно похитнути їхні позиції можуть хіба що китайські електричні авто, яких в нашій країні з кожним роком стає все більше. Так, у минулому місяці найпопулярнішим новим електромобілем на вітчизняному ринку став китайський BYD Song Plus EV. Водночас лідерство серед імпортованих електромобілів з пробігом зберегла Tesla Model Y.

