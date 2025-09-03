Нова модель може поєднуватиме концепцію Cybertruck із елементами позашляховика.

У новому відеоролику компанії Tesla було продемонстровано кілька нових моделей, які зовні нагадують електричний пікап Cybertruck. Серед них є і позашляховик. Відео опублікували на YouTube-каналі автовиробника.

Схоже, в компанії мільярдера Ілона Маска дійсно розмірковують над умовним "Cyber SUV", який поєднуватиме концепцію Cybertruck із елементами позашляховика.

Компанія деякий час чує від своїх шанувальників про те, що їй необхідний новий повнорозмірний автомобіль типу SUV (спортивно-утилітарний автомобіль) у своїй лінійці. Показані зараз моделі, ймовірно, стали відповіддю на численні запити фанатів, які хочуть побачити автомобіль, більший за кросовер Model X.

Це не перший випадок, коли Tesla розміщує проєкти, які вона ще розробляє, на задньому плані рекламного ролика. Раніше компанія Маска зробила щось подібне, представляючи оновлену Model Y.

Tesla Cybertruck є електричним пікапом у стилі кіберпанку, який американська компанія випускає з 2023 року.

Модель важко назвати успішною в повному сенсі цього слова (особливо за мірками Tesla). Автомобіль отримав непогані оцінки за безпеку, але стикнувся з труднощами на ринку, пов’язаними, зокрема, з технічними особливостями.

За словами досвідченого автомобільного експерта Скотті Кілмера, автомобіль має маленьке кермо, яке набагато чутливіше, ніж у більшості автомобілів. До нього потрібно звикнути.

Також раніше стало відомо, що Tesla скорочує виробництво Cybertruck, оскільки попит на автомобіль виявився нижчим, ніж передбачалось.

