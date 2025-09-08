Китайські автомобільні бренди йдуть до лідерства на світовому ринку.

З урахуванням даних від початку 2025 року до липня, Toyota залишилася найпопулярнішим автобрендом в світі, збільшивши продажі на 3,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Focus2Move.

Японський автогігант утримує багаторічне лідерство на світовому ринку, забезпечивши собі частку у 10,9% від усіх глобальних продажів. Volkswagen посів друге місце, продемонструвавши зростання на 2,2% та отримавши 5,7% частки світового ринку.

Попри певне падіння продажів, американський бренд Ford посів третє місце, здобувши 4,6% частки ринку. Невелике зростання продемонстрував і Hyundai, а найбільш дивовижні темпи серед лідерів показують китайські бренди.

Так, продажі Geely зросли на 78,8%, тоді як BYD продемонстрував зростання на 10,7%. Можна припустити, що це лише початок завоювання КНР світового ринку, адже з кожним місяцем з’являється все більше цікавих китайських новинок.

ТОП-10 найпопулярніших автомобільних брендів:

Toyota (+3,9%). Volkswagen (+2,2%). Ford (-4,2%). Hyundai (+1%). Honda (-6%). BYD (+10,7%). Kia (+5,2%). Nissan (-5%). Chevrolet (-0,9%). Geely (+78,8%).

Світовий авторинок - інші новини

Нещодавно УНІАН повідомив, що згідно з підсумковими даними за період від початку 2025 року до липня найпопулярнішим автомобілем в Європі став Renault Clio. Покупці люблять це авто за гарний дизайн, доступну ціну та економність.

На другій позиції розташувалася Dacia Sandero, тоді як третє посів Volkswagen T-Roc.

А ще раніше повідомлялося, що рейтинг найбільш продаваних моделей у світі в 2025 році очолила Toyota Corolla. На другій позиції розташувалася ще одна модель японського виробника - кросовер RAV4.

