Паливний неапокаліпсис

Плани Росії стосовно України - незмінні. Окрім прямої агресії в Криму і на Донбасі, в Кремлі заговорили і про нові санкції проти України. Зокрема, про заборону експорту в Україну російської нафти і нафтопродуктів.

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«Поставки нафти забороняються, а поставки нафтопродуктів, в тому числі, дизельного пального, будуть здійснюватися за так званими спецдозволами, які будуть видаватися Міністерством економіки РФ», - розповідає фінансовий аналітик Олексій Кущ.

За прогнозами Білокам’яної, паливні санкції мають нанести максимально сильний удар по українській економіці в найскладніший для нашої країни період.

«Росія обрала досить вдалу точку застосування санкцій: по-перше, зміна влади, по-друге, період між двома політичними циклами, по-третє, пікове навантаження на ринку палива – активний аграрний цикл», - говорить Олексій Кущ.

До цих тез слід додати ще тотальну залежність України від російського палива. «80% нафтопродуктів ми імпортуємо й практично 70% - це імпорт Росія, Білорусь», - нагадує експерт у сфері енергетики Михайло Гончар.

Арифметика країни-агресора проста. З одного боку, дії російського уряду – демонстрація сили новообраному президенту й прозорий натяк на необхідність невідкладних перемовин із Кремлем, а з іншого – нищівний удар по кишені кожного українця.

На запитання «Грошей», чи готові водії до здорожчання, відповіді, зазвичай, схожі: підвищення цін на паливо дуже хвилює автовласників. Та й поточну вартість пального водії вважають захмарною та необґрунтованою.

«Паливо і так дуже дороге», - розповідають вони.

Однак з першого червня поточного року цінник звичайнісінького дев’яносто п’ятого вмить може зрости з 32 гривень за літр до 40. В той час, як вартість дизелю, за умови дефіциту та паніки на ринку, ризикує стрибнути до шалених 38 гривень за літр.

«До тих 10%, на які подорожчає нафта на світових ринках, додаємо ще 10-15%, на які в Україні може подорожчати саме внаслідок санкційного російського пакету. 20-25% - це при негативному розвитку сценарію», - вважає Олексій Кущ.

І якщо в момент підрахунку висоти паливного стрибка ви видихнули з полегшенням, оскільки не маєте власного автотранспорту, дарма. Ріст цін на ринку пального неодмінно вплине як на вартість проїзду в громадському транспорті, так і на цінник продуктового кошика. Адже за ціною пального потягнуться вгору продукти харчування та абсолютно всі товари й послуги, в яких фігурує транспортна складова.

За словами Олексія Куща, зростання ціни на паливо призведе до зростання транспортних витрат. «А якщо 30-40% в собівартості товарів – транспортні витрати, ми розуміємо, що здорожчання палива відразу відобразиться на товарах народного споживання», - говорить він.

Проте, на щастя для нашої країни, сценарій з підйомом цін пального на 25%, можливий лише в головах російського політикуму. Найавторитетніші економісти країни та паливні експерти, вивчивши всі можливі ризики й проаналізувавши санкційні обмеження, в один голос переконують – в України достатньо запасів пального для забезпечення всіх потреб населення та агробізнесу.

«Страшилок тут немає, чого малювати. Їх не буде», - підкреслює Михайло Гончар.

Навіть в разі повної паливної блокади зі сторони РФ – експерти вважають, що підняття цін на бензин та дизель не буде. Адже, окрім вже створених запасів сировини, в нашої країни більш ніж достатньо можливостей для миттєвої диверсифікації поставок. «У нас поруч, на Заході, знаходиться один із найпотужніших європейських гравців - польський нафтовий концерн «Орлен», який має потужну нафтопереробку в Польщі, Литві й в Чехії – вони скористаються нагодою розширити свою нішу», - розповідає Михайло Гончар.

До того ж, на його переконання, повна заборона на поставку в Україну чистої нафти – санкційний постріл Росії в молоко. «Коли Медведєвим було оголошено введення заборони з 1 червня поточного року, багато хто не звернув уваги на те, що російську нафту в Україну давно ніхто не імпортує», - нагадує експерт.

Ба більше. Попри показово безапеляційні в своїй жорсткості заяви російського прем’єра Медведєва, нафтопродуктової блокади не буде через те, що держдума Білокам’яної не заборонила поставки дизелю та бензину в Україну, а всього-на-всього ввела дозвільну систему експорту сировини.

«Там спец зобов’язання, які були на фіскальній службі, перейшли до Мінекономіки. Заборони, ембарго, якихось перешкод для постачання не існує. Український ринок нафтопродуктів є преміальним для російської «Роснафти»», - говорить експерт у сфері енергетики Валентин Землянський.

Іншими словами - відтепер поставки нафтопродуктів в Україну необхідно узгоджувати з Міністерства економічного розвитку РФ.

А чи зможе Росія не видати подібний дозвіл куму Путіна Віктору Медведчуку, який, за даними Радіо Свобода та Української правди, є неформальним куратором швейцарської компанії з кремлівським корінням «Глуско енерджі»? Чи, можливо, Мінекономрозвитку країни-агресора, зможе залишити без сировини російський «Лукойл», який сховався в Україні за австрійським брендом «Амік»? Звісно же, ні.

Ба більше, за даними експертів, саме задля лобіювання інтересів українських друзів Кремля та посилення позицій російського паливного бізнесу на українському ринку й ввели додаткове узгодження поставок.

«Можна зробити припущення, що кошти, які будуть зароблятися завдяки цьому квотуванню та політичній монополізації, будуть направлятися на фінансування певних політичних проектів напередодні парламентських виборів в Україні», - говорить Олексій Кущ.

Отже, в такий спосіб - паливним шантажем – Росія намагається посилити свій вплив на ринок українських нафтопродуктів. За планами Білокам’яної, дозвільна система покращить позиції російських трейдерів та збільшить надходження в «спецфонд» фінансової допомоги українським друзям Путіна на прийдешніх парламентських виборах.

«Недаремно проникнення російських нафтопродуктів на український ринок під швейцарським брендом пов’язують з фігурою саме Віктора Медведчука, й ми бачимо, що зараз він намагається продиктувати ті чи інші політичні умови керівництву країни», - нагадує Михайло Гончар.

Аналітики переконані – план країни-агресора та її поплічників приречений на провал, оскільки український ринок палива готовий до будь-якого сценарію розвитку подій, в тому числі – до найгіршого. І якщо в Україні до нафтопродуктової блокади готові, то в Росії – ні.

«Росія заробляє на українському ринку. Саме на дизельному пальному десь приблизно 2 млрд доларів. Ніхто не буде відмовлятися від таких грошей», - вважає Валентин Землянський.

І оскільки обґрунтованих причин для паливного переполоху немає, єдина, проте вкрай важлива порада українцям від експертів – не панікувати! Адже саме ваш сполох, а не санкції Росії можуть стати підґрунтям для спекуляцій на ціні пального.

Олександр Соколов, Тетяна Стежар