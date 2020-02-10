Плата «за транспортування» газу. Що буде, якщо ігнорувати платіжки «за трубу»

По всій Україні люди обурюються через нововведення – додаткову платіжку за доставку газу. Зокрема, на Вінниччині розповідають, що самі будували газові мережі, тож не розуміють, кому і за що мають сплатити додатково.

Водночас, вони бояться, що якщо не платитимуть, в них можуть забрати житло. І ці страхи не безпідставні - газовики дійсно погрожують штрафами.

Схожа ситуація й на Житомирщині. Там люди публічно спалюють здирницькі папірці і натякають, що далі з факелами прийдуть під облгази.

Масла у вогонь підливають й депутати, коли радять продавати «елітних песиків», щоб сплачувати комірне. Відповідна заява народного депутата Євгена Брагара викликала в соцмережах шквал мемів на цю тему.

Та все це смішно, доки не отримав нової платіжки. Своєю газовою історією мережу підірвав Вадим Когут.

Він тільки-но будує власний дім, на лічильнику газу має одні нулі, але днями отримав на 2020 рік рахунок, що має сплатити 4 тисячі гривень за транспортування газу, яким ще навіть не користується.

Тобто, якщо труба є - давай гроші.

Експерти пояснюють, що рахунки, які обурили українців, - не зовсім вже й нововведення. Минулі роки вартість транспортування включали у ціну газу.

«Ця доставка завжди входила в платіж для споживача, завжди в одній квитанції виставлялося споживачу. Зараз доставка виділена в окрему платіжку. Але якогось документа, який визначає, що має бути дві платіжки – немає», - розповідає експерт енергетичного ринку Тетяна Бойко.

Та є в них і багато нового. Вартість транспортування нині вираховують не з кількості спожитих кубометрів, а за незрозумілою формулою, нібито спираючись на споживання попереднього року. Але ж як тоді бути Вадиму Когуту, який отримав платіжку, хоча ні в минулому, ні в теперішньому році газу не споживав? Як рахували?

Експерти розповідають, що формули дійсно ніхто не бачив. Ні облгазами, ні нацкомісією з регулювання комунальних послуг ця інформація не публікувалася і не роз’яснювалася. Під соусом «руху в Європу» і так званого андбалдінгу - розділення тих хто продає газ і тих хто обслуговує мережу - НКРЕКП прийняла постанову. В ній заклали втрати облгазів, але цього разу до них додали зокрема і витрати на доставку газу тим споживачам, які ним не користуються. Позиція облгазів така, що тиск вам створюють 365 днів на рік, а ви вже користуйтеся, скільки хочете. І це ще не все! Через збитковість облгазів НКРЕКП дозволила їм збільшити тариф.

Тож, виходить, Вадиму Когуту облгаз нарахував тисячі гривень законно, і сплатити їх доведеться. Або боротися, відключившись від мережі.

Народний депутат Андрій Герус, який спілкувався з представниками НКРЕКП, обіцяє, що ситуацію будуть виправляти: «Платіжка буде змінена і перерахована».

Міністр енергетики обіцяє те ж саме – аби «не дратувати» народ: «Зараз напрацьовується, щоб не було окремих платіжок, щоб була окрема стаття, але не дві платіжки, щоб не дратувати українців».

Та радіти вінничанину Вадиму й всім іншим, а також не платити, поки зміни не прийняли, - не варто. Адже на борг нарахують штрафи й пеню.

«В будь-якому разі - чи прислали дві платіжки, чи ні - цю суму треба сплатити. Тому що насправді уряд має на увазі, що не буде два окремих папірця, але вони будуть намагатися засунути в один папірець дві компанії», - говорить експерт з питань ЖКХ Олександр Сергієнко.

Існує й ще одна проблема. Чиновники з нацкомісії дозволили облгазам у поточному році вдвічі збільшити вартість транспортування! «За що? Цей анекдот, який називається «плата за транспортування», я взагалі не розумію. Зараз з нас пробують взяти гроші за «послуги», які я вже оплатив у минулому році», - не розуміє «логіку» чиновників підприємець з Київщини Роман Малієв.

Чоловіка обурює, що він має платити за доставку газу… його ж трубою, прокладеною ним за власні кошти.

До речі, таких як Роман - сотні тисяч по всій країні. Часто люди підключались до мережі цілими селами – скидались на це тисячами гривень.

«Нехай облгаз тепер купить в мене трубу і виставляє рахунок за транспортування… А так – це моя труба!», - наголошує Роман Малієв.

Продати власну трубу облгазу, або змусити облгаз платити за неї – ідея подобається багатьом. Втім, справа складна.

«Вважаю, що у цій ситуації правильніше не звертатися з позовом до суду, а звернутися з колективним зверненням до Нацкомісії (це питання має бути вирішене регулятором). Можливо, вона врахує ці обставини і врегулює чи шляхом зниження абонплати, чи придумає якісь інші механізми. Якщо Нацкомісія ніяк на звернення не відреагує, тоді вже слід йти до суду», - вважають юристи.

Компанію у зверненні до НКРЕ та суду Роману може скласти власник бананової ферми з Київщини Анатолій Патій. Чоловік збудував енергоефективний будинок на околиці села, в теплиці прямо біля дому вирощує екзотичні фрукти. На свої аж 750 квадратів опалюваної площі споживає газу всього на 1500 гривень в місяць. При цьому за доставку за січень-лютий вже заплатив 500 гривень.

Заплатив і обурюється - власним коштом проклав аж 300 метрів труби, а тепер такий сюрприз: «Я сам цю трубу провів, дві тисячі доларів. їм віддав, а мені чогось начисляють 550 грн кожний місяць».

Підприємець може собі дозволити додаткові витрати і не турбуватися про пеню й штрафи, хоч і вважає їх несправедливими. А що робити менш забезпеченим українцям?

Пеня, яку з 1 січня 2020 року можуть нараховувати на борг по комуналці, - серйозний ризик. А ще в постанові нацкомісії з ЖКГ прописали право накладати штрафи до 100% несплаченої суми.

І поки Кабмін та НКРЕКП не приймуть нових рішень, всі отримані вами платіжки - законні, а облгази мають можливість обібрати неплатників за подвійним тарифом. І навіть якщо ви підете до суду, це не зупинить нарахувань…

У Верховній Раді вже підготували і звернення до НКРЄКП, і звернення до Конституційного суду. Зареєстровано й петицію до президента. А коли відреагує влада? Поки що всі мовчать. Але якщо будуть мовчати люди, монополісти точно не зупиняться.

Олександр Крижанівський, Тетяна Стежар