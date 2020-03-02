"Нагріти" Україну. Як облгази Фірташа заробляють на українцях

Грудень 2018 року, з трибуни Верховної Ради прем'єр-міністр Володимир Гройсман відчитує газовиків за нову нахабну схему. Мовляв, монополісти «сіли на шию і звісили ноги». «Платіть тільки за фактично спожитий газ - це перше. Платіть не більше 8,55. І третє - все інше - то є шахрайство з боку постачальних організацій», - запевняє він українців.

Річ у тім, що у 2018 році два десятки облгазів почали додавати в платіжку додаткові куби за «приведення до стандартних умов».

Газовики пояснюють, що додаткові куби є лише взимку, бо ж коли температура падає – газ, за законами фізики, звужується, і через це вони зазнають збитків. Тому взяли табличку з постанови Кабміну, і домножують на коефіцієнт, щоб втрати компенсувати. Якщо у вашій платіжці коефіцієнт 1,09, то за кожен куб ви заплатите додатково 9%.

З точки зору фізики, все так, але ж - увага - ці втрати колись вже були включені до тарифу, пояснює екс-очільниця НКРЕКП, член комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Оксана Кривенко.

«Комісія при розрахунку на послуги розподілу природного газу врахувала три методики, тобто три компоненти виробничо-технологічних витрат. Це виробничо-технологічні витрати, виробничо-технологічні втрати і третя методика, про яку йдеться, - це обсяги природного газу для приведення до стандартних умов при його постачанні побутовим споживачам. Такі обсяги виставляються споживачам, в кого лічильники знаходяться на вулиці. Всі, в кого лічильник заходиться в приміщенні, вже вважається, що температура сягає стандартних умов, тобто 20 градусів, і там приведення не має робитися», - пояснює вона.

В постанові, з якої постачальник взяв коефіцієнти, насправді чітко вказано, що він не може застосовуватися до побутових споживачів, тобто звичайних громадян! Лише до підприємств. Тож, виходить, ми двічі платимо за одне і те ж, і платимо немалі гроші.

«Облгази повально, у всіх областях, використовують ці температурні коефіцієнти для того, щоб зібрати додаткові гривні. Зроблено це абсолютно незаконно, тому що цей наказ не стосується побутових споживачів», - підкреслює експерт з питань енергетики Олександр Сергієнко.

Роман Малієв, як і мільйони інших українців, не розуміє, за що віддав свої 538 гривень в кишеню газовиків. Чоловік зауважує: про яке стиснення газу може йти мова, якщо майже всю зиму на дворі плюсова температура.

«Коефіцієнт залишився тим самим, а температура була плюсова. Вони свій цей корявий коефіцієнт взагалі не корелюють з реальною температурою повітря. Так виходить», - говорить він.

Через нахабні оборудки газовиків підприємець з Київщини скоротив споживання газу до мінімуму. Поставив собі електричний та твердопаливний котли. А цього року ще й тепловий насос. Спалив за минулий сезон близько 600 кубів, і з коефіцієнтом 1,09 йому додатково накинули в платіжку 538 гривень.

«Тобто за 60 кубів. З мене ще майже за 10 відсотків затребували гроші», - пояснює він.

Чоловік цілий рік платив виключно за лічильником, без коефіцієнта, але здався: «Я рік не платив, показував дулі нашому Київоблгазу, але, раз знову почав використовувати, подумав: добре, оплачу».

І Руслан ще довго тримався! На відміну від, наприклад, тяжко хворої пенсіонерки з Київщини Нелі Вершигори. Відповідальна жінка не мала зайвих 900 гривень на ліки, але справно сплачувала за газ всю виставлену газовиками суму. Таких як ця жінка - більшість. Люди, яких залякали нарахуванням пені, мусили платити.

Люди платили при тому, що безліч експертів і навіть екс-очільниця комісії, а нині одна з членів регуляторного органу, наполягає - ці платежі незаконні. Вона заспокоює: через несплату вас не позбавлять субсидії! Тож… можна не платити?

«Позиція комісії залишається незмінною, ми вважаємо, що виставлення таких рахунків не вважаються заборгованістю, не підлягають сплаті пені за таку заборгованість», - підкреслює Оксана Кривенко.

За опалювальний сезон родина що гріється взимку газом, споживає від 1000 до 3000 кубометрів газу. Тобто із середньою платіжкою у 2 тисячі гривень ви щомісяця віддавали і віддаєте за коефіцієнтом додаткові 150-200 гривень в кишеню монополістам.

Незначна сума, але якщо поглянути на її в масштабі країни - будете шоковані. Адже, якщо взяти, наприклад, Київ, де мільйон споживачів, і порахувати, що хоча б по 1 гривні вони знімуть додатково, то це вже мільйон гривень.

Уважно перегляньте свої платіжки, та порахуйте, можливо цього місяця вам не потрібно нічого платити. Додаткові кубометри незаконні, і ви несподівано з’ясуєте, що маєте не борг, а переплату.

Скільки всього по країні нарахованих по коефіцієнтах кубів, точно не знають ні в антимонопольному комітеті, ні в нацкомісії, яка має регулювати газовий ринок. В антимонопольному комітеті підрахували лише приблизно. Зокрема, встановлено, що додаткова сума, яку повинні сплатити побутовi споживачі за період з жовтня 2018 року по травень 2019 року, становить для операторiв ГРМ - близько 111 млн грн, для постачальникiв - близько 28 млн грн.

Додаткові 140 мільйонів гривень за минулий опалювальний сезон потрапили з ваших кишень в кишеню Дмитра Фірташа. Саме його називають бенефіціаром облгазів, які прокручують оборудки з коефіцієнтами. Дмитро Фірташ - той самий олігарх, який поїхав з України після Революції гідності і потрапив під домашній арешт в Австрії через кримінальну справу проти нього в Сполучених Штатах.

В Україні у нього залишилися медіа, добривний та титановий бізнеси і, головне, облгази. Які викачують з українців мільйони і мільярди та дозволяють олігарху ні в чому собі не відмовляти під час вимушеного проживання в австрійській столиці.

Його збагачення на газових коефіцієнтах вважають незаконним і у НКРЕКП, і в Антимонопольному комітеті. Через ці зловживання на монополістів накладали штрафи: 278 мільйонів від АМКУ та ще майже 19 (18,7) - від Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Обласні газовики Фірташа заплатять за зухвалість, здається, сподіваються чиновники. Втім… не потрібно поспішати із висновками, зауважує експерт енергетичного ринку Тетяна Бойко: «Начебто регулятор відреагував на свавілля облгазів. Прийшли, зробили перевірки і склали акти і виписали штрафи. Але склали акти не за формою, яка затверджена Державною регуляторною службою».

Виявляється, замість того, щоб виконати вимоги нацкомісії і припинити виставляти рахунки за додаткові кубометри по коефіцієнтах, облгази пішли у суди. І - яка несподіванка – у боротьбі споживачів із олігархом Феміда стала на бік останнього.

«На превеликий жаль, в нас є рішення Верховного суду щодо незаконності таких дій, бо є різні точки зору, і, якимось чином, було доведено в суді, що компанії можуть виставляти», - говорить екс-очільниця НКРЕКП.

Та насправді запорукою судового успіху газовиків стали дії самих чиновників з НКРЕКП! Складаючи акти перевірок облгазів, представники НКРЕКП ніби грали із паном Фірташем у піддавки.

«На підставі того, що ці акти були складені не за формою ДРС, облгази пішли в суди, і помаленьку виграють ці справи проти НКРЕКП. Чи це була некомпетентність просто, чи це була некомпетентність спеціальна, тут можна сперечатися, але те, що відбулось підігрування - це точно», - вважає Тетяна Бойко.

Випадкова чи ні, похибка чиновників з нацкомісії створила прецедент, завдяки якому облгази сьогодні легалізують коефіцієнти – це вже сталося у Рівненській та Житомирській областях. Відтак, якщо ви звідти, платити доведеться. По інших областях судові процеси тривають. І ще є шанс на справедливість.

Олександр Крижанівський, Тетяна Стежар