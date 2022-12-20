Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах.

Зараз 80% Київської області все ще залишається без електропостачання. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах.

Як повідомив голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба, пріоритетними для електропостачання є об'єкти критичної інфраструктури - лікарні, об'єкти тепло - та водопостачання.

"Ситуація з електропостачанням залишається критичною. Після нещодавніх атак дронами і ракетних обстрілів відновлення електропостачання триває. Зазначу, що з кожним ворожим обстрілом складність і тривалість ремонтних робіт зростає. В результаті масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури "Укренерго" застосовує екстрені відключення електрики. Без світла 80% регіону. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Це понад 30 громад", - зазначив він.

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"У координації з "Укренерго" і ДТЕК докладаємо всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити електропостачання і вийти на планові графіки відключень. Будемо оперативно інформувати про хід відновлювальних робіт", - заявив глава ОВА.

Атаки на енергосистему України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. По всій країні почалися аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

19 грудня Росія атакувала Київ і область дронами.

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