Очікується, що сьогодні вдасться включити певне обладнання, яке дозволить заживити більше споживачів.

Через атаку дронами вночі 19 грудня в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, найгірша ситуація у центральному регіоні та Києві, повідомляє НЕК "Укренерго" в Facebook.

"Станом на ранок зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Обстріли БПЛА об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та місті Києві" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури.

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"Очікується, що сьогодні вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів", - повідомили в компанії.

Ремонтні бригади "Укренерго", генерації та операторів систем розподілу докладають всіх зусиль для того, щоб покращити енергопостачання, зазначила прес-служба.

Ситуація зі світлом у Києві та області

Як повідомляв УНІАН, вночі 19 грудня, столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів Shahed. Ворог випустив 23 безпілотники, з яких 18 вдалось знищити. Місцева влада заявила про влучання в об’єкти інфраструктури та житлові будинки.

У НЕК "Укренерго" повідомили, що в 10 областях та Києві через тяжку ситуацію в енергосистемі запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії.

Генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко зазначив, що через атаку довелося вдатися до одночасних вимкнень усіх трьох груп споживачів.

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