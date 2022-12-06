Глава МЗС переконаний, що Україна разом з міжнародними партнерами не дозволить російському ракетному терору досягти його мети.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про зростання темпів та обсягів допомоги від міжнародних партнерів для енергосистеми України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу, зазначивши при цьому, що відбувається мобілізація як урядів країн-партнерів, так і приватних компаній.

Міністр сказав, що зовнішньополітичне відомство продовжує допомагати Міністерству енергетики, НЕК "Укренерго" та іншим відомствам у відновленні енергетичної системи України, пошкодженої російськими терористичними ударами.

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"Я вдячний фонду Говарда Баффета, який надасть Україні енергетичне обладнання, генератори великої потужності на суму 30 мільйонів доларів. Перша партія у вісім генераторів прибуде в Україну вже наступного тижня", - сказав Кулеба.

Він додав, що це результат зустрічі та домовленості між президентом України Володимиром Зеленським і безпосередньо Говардом Баффетом.

Також глава МЗС сказав, що Нідерланди виділили для України 26 надпотужних трансформаторів, запчастин і обладнання.

Крім того, Міністерство клімату і навколишнього середовища Польщі передало 42 кілометри кабелю, 259 трансформаторів, обмежувачі потоку, роз'єднувачі.

"Це обладнання чекає технічної оцінки та готується до відправки в Україну" - також він сказав, що серед іншого планується відправка в Україну ряду потужних трансформаторів від чеських партнерів.

Кулеба висловив подяку всім партнерам. Міністр підкреслив, що після зустрічі "Групи семи+" минулого тижня в Бухаресті темпи та обсяги допомоги для енергосистеми України зростають.

"Разом ми не дамо російському ракетному терору досягти його цілей", - підкреслив Кулеба.

Обстріл 5 грудня:

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України. За попередньою інформацією було випущено близько 100 ракет.

Були попадання ракет в енергооб'єкти в Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається в трьох областях України - Київській, Вінницькій та Одеській.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

24 листопада в Києві були знеструмлювати 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло включатимуть на 2-3 години на добу.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.

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