Йдеться про Обухівський, Вишгородський та Бучанський райони.

Три райони Київської області зараз частково знеструмлені через сьогоднішню атаку Російської Федерації безпілотниками "Shahed".

Як повідомив голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба, Київська область відбила третю атаку РФ протягом останнього тижня.

"Обухівський, Вишгородський та Бучанський райони частково знеструмлені. Заживлена тільки критична інфраструктура. Енергетики працюють над відновленням, проте ситуація складна", - повідомив Кулеба.

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За його словами, з ночі всі служби ліквідовують наслідки атак.

Кулеба підкреслив, що в області зараз введені екстрені відключення електрики, графіки стабілізаційних виключень не діють.

Удар по Києву 19 грудня

19 грудня 2022 року Київ та область були атаковані іранськими дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у Шевченківському та Солом'янському районах.

Над Києвом вдалося збити 15 з понад 20 ворожих БПЛА. Було влучання в об'єкт інфраструктури.

Атаки на енергосистему України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. По всій країні почалися аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

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