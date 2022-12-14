В енергосистемі все ще складна ситуація і зберігається значний дефіцит електроенергії.

Об'єкти енергетичної інфраструктури не отримали пошкоджень після атаки дронами сьогодні вранці, однак ситуація в системі все ще складна.

Як повідомляє НЕК "Укренерго" в Facebook, всі 13 БПЛА були збиті, проте ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі.

"Середа 14 грудня почалася з масованої атаки дронів. Завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони об'єкти енергетичної інфраструктури не отримали пошкоджень - всі 13 БПЛА були збиті", - зазначили в компанії.

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Також повідомляється, що вчора, 13 грудня, був введений в роботу ще один блок на атомній станції. Це допомогло не застосовувати за минулу добу аварійні відключення для збалансування енергосистеми.

Зберігається значний дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація на Сході - через майже щоденні обстріли енергооб'єкти постійно отримують пошкодження. Ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників.

В "Укренерго" відзначають, що всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії й для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендують стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго).

Атака 14 грудня:

14 грудня 2022 року, вранці Київ та область атакували дрони-камікадзе. Завдяки роботі ППО було знищено 13 безпілотників.

У Києві уламки збитих дронів потрапили в адміністративну будівлю, чотири житлові будівлі отримали незначні пошкодження. Постраждалих в результаті атаки немає.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

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