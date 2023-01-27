Попри ракетні обстріли: як зробити передбачуваними відключення світла

Зранку 26 січня російські варвари своїми ракетами та дронами знову намагались зруйнувати нашу енергосистему, але їм це не вдалося. УНІАН спробував з’ясувати, як в умовах дефіциту електроенергії розподіляються ліміти споживання та як споживачам добитися справедливих графіків відключень.

Зранку 26 січня російські загарбники в черговий раз намагались занурити Україну в темряву, атакуючи вітчизняні енергетичні об’єкти ракетами та дронами. Але їм це знову не вдалося. Українські сили оборони знищили 47 із 55 ракет, які запускались безпосередньо із Росії та акваторії Чорного моря.

Внаслідок цього удару були частково пошкоджені декілька об’єктів енергетики, через що надскладна ситуація з’явилась в енергопостачанні на Київщині, у Вінницькій та Одеській областях, по всій країні були тимчасово введені аварійні відключення світла. Енергетики вже виправляють заподіяну шкоду.

До цього рашисти особливо затято намагались "привітати" нас із новорічними та різдвяними святами, запускаючи по мирним українським містам та селам кілька хвиль ракет та дронів. Як ми пам’ятаємо, результат не був вражаючим: Україна не припиняла жити своїм життям.

Але не будемо забувати, що війна спричинила пошкодження більшості об’єктів генерації – теплових та гідроелектростанцій. Крім того, частина нашої енергосистеми опинилася в окупації, зокрема, найбільша атомна електростанція в Європі – Запорізька АЕС потужністю шість гігават, яка виробляла третину всієї електроенергії в країні.

На сьогодні в країні в середньому споживається 13 гігават, але ж у пікові години і морозні дні споживання може зростати до 16-17 гігават. Тільки в Києві споживання складає приблизно 1,2 гігават. В умовах відсутності обстрілів в енергосистемі постійно зберігається дефіцит в розмірі 25-30 відсотків. Тобто Україні не вистачає мінімум більше трьох гігават потужності, які неможливо швидко відновити.

За цих складних умов оператор об’єднаної енергомережі "Укренерго" кожен день надає всім розподільчим компаніям ліміти споживання в залежності від наявного дефіциту електроенергії. Цей обсяг місцеві обленерго мають рівномірно розподілити поміж усіма споживачами - критичною інфраструктурою, населенням та бізнесом.

Масові відключення електроенергії в країні проводяться вже четвертий місяць, і на думку частини споживачів розподіл енергоресурсу не завжди відбувається справедливо та раціонально. В соціальних мережах українці скаржаться, як на незрозуміле розподілення лімітів електроенергії між регіонами, так і на порушення місцевими обленерго встановлених графіків.

"В Вінницяобленерго колцентр не реагують, в них все по графіку, і так саме як в "Львівобленерго" вимикають по 16-18 годин без світла. Це як розуміти?", - написав вінничанин Василь.

"На Дніпро виділяється 1000 мегават, а на Одесу близько 600 мегават і у них перевищення ліміту. Чи можна пояснити чому такий розбіг?", - питає одеситка Ірина.

"Довго ще на Суми буде такий мізерний ліміт? Нас обстрілюють кожен день, а як про це дізнаватися, коли немає зв'язку через відключення світла", - скаржиться Дмитро із Сумщини.

Суворе слово "ліміт" на світло

Цієї зими значну частину доби світла в будинках українців дійсно немає. Наприклад, на Київщині денний ліміт складає половину від потреб всієї області – близько 900 мегават, з яких лише 27 відсотків можна спрямувати населенню та малому бізнесу, оскільки решта йде на критичну інфраструктуру та промисловість, яка виконує важливі для життя держави функції.

Для Львівської області ліміт встановлений на рівні половини всіх потреб – близько 500 мегават. Одесити в середньому забезпечені електроенергією лише 6 годин на день через низькі ліміти. Протягом останнього тижня ліміт споживання в Одеській області складає на день близько 625 мегават. Це лише 48 відсотків від потреби всієї області в потужності за нормальних умов роботи енергосистеми.

Зрозуміло, що за таких умов у наших громадян буде виникати багато питань: чому і як це відбувається. Агентство УНІАН звернулось до компанії "Укренерго" із проханням пояснити, як саме визначаються ліміти споживання для кожної області.

В компанії відповіли, що конкретний механізм досить складний та, зважаючи на військовий стан в країні, не є публічною інформацією. Проте запевнили, що роблять все можливе для встановлення справедливого живлення світлом домівок українців.

"Диспетчери НЕК "Укренерго" бачать на моніторах загальний графік споживання і виробництва електроенергії, а не конкретні міста або будинки. Для забезпечення балансу виробництва і споживання електроенергії, виходячи з наявної потужності генерації, "Укренерго" розраховує обсяги лімітів споживання для кожної області і доводить їх до кожного обленерго", - пояснила прес-служба в коментарі УНІАН.

Обленерго у свою чергу має забезпечити дотримання цих лімітів. І для цього складає графіки погодинних відключень. Далі ці графіки погоджуються з місцевими органами виконавчої влади.

"Питання щодо перегляду обсягів електроенергії та потужності, задіяних у графіках, або їх вилучення, знаходиться у компетенції обленерго за умови відповідності сумарних обсягів складених графіків встановленому для області ліміту", - пояснили в компанії.

У випадку неефективності застосування графіків, та перевищення доведених лімітів, "Укренерго" для забезпечення балансу в енергосистемі вимушено надає команду на застосування аварійних відключень.

Аварійні відключення за командою "Укренерго" теж застосовують самі обленерго. Крім цього, обленерго може самостійно застосовувати аварійні відключення, якщо значні ризики створюються безпосередньо у їхніх мережах.

Перевіряти раціональність застосування графіків погодинних відключень – компетенція Держенергонагляду та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Механізми покарання

Оскільки відключення світла – це одна з найгарячіших тем для українського суспільства, влада намагається знизити соціальний градус, інколи караючі місцеві обленерго за недотримання графіків. Так НКРЕКП через велику кількість скарг споживачів вже оштрафувало шість обленерго за неналежне інформування населення щодо періодів постачання електрики. Найближчим часом список порушників можуть поповнити ще декілька операторів системи розподілу.

Таким чином, "Вінницяобленерго", "Чернівціобленерго" та "Волиньобленерго", "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Одеські електромережі" та "Тернопільобленерго" мають заплатити по 85 тисяч гривень штрафу, а їх керівники ще по 1700 гривень в якості персональної адміністративної відповідальності. Самі обленерго категорично не згодні з накладеними санкціями і мають намір оскаржувати такі рішення.

Експерти вважають, що ці покарання обленерго носять скоріше популістичний характер і мало можуть допомогти зробити відключення світла більш комфортними та прогнозованими.

"Вимкнення передусім залежать від поточної ситуації в енергетичному комплексі країни, від того, наскільки у нас вистачає потужності, наскільки у нас вистачає не лише потужностей з виробництва, а й з передавання електричної енергії", – сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Я не думаю, що засідання НКРЕКП та його рішення якось цю проблему залагодить і думаю, що все одно будуть якісь певні перекоси відбуватися", – додав він.

Українська енергосистема вперше зіштовхнулась з викликами такої масштабності та складності: постійні ракетні атаки, великий дефіцит в енергосистемі, зимовий період та ще і баланс між споживачами потрібно знаходити.

Наразі в країні немає затверджених стандартів, як діяти енергетичним компаніям в таких критичних ситуаціях, і навіть немає чітко затверджених понять "стабілізаційні", "екстрені", "погодинні" і "планові" відключення. Відповідно обленерго знаходяться в постійному пошуку збалансованих механізмів постачання електрики, і в різних регіонах вони можуть бути різними.

Очевидно, ключову роль тут має зіграти профільне Міністерство енергетики, але поки що значного впливу на ситуацію ми, нажаль, не спостерігаємо.

Оновлення графіків відключення

При складанні графіків відключень регіональні енергопостачальні компанії в першу чергу враховують необхідність стабільного енергозабезпечення критичної інфраструктури: це підприємства водопостачання та водовідведення, теплопостачання, лікарні, військові обʼєкти, зв’язок тощо.

Якщо житлові будинки знаходяться на одній лінії з об’єктом критичної інфраструктури, вони, частіше за все, не підпадають під відключення. Деякі оператори систем розподілу впроваджують вимикання таких будинків вручну, але це залежить від наявної кількості персоналу.

Генеральний директор "ДТЕК Київські електромережі" Денис Бондар розказав УНІАН, що для того, щоб відключення були справедливими в компанії розробили оновлені графіки на основі поточної ситуації в енергосистемі країни, які діють з 9 грудня 2022 року. В новій системі обмежень певних потужностей компанія застосувала триблочні графіки з "гарантованими годинами" наявності світла, "можливими відключеннями" та "гарантованими відключеннями".

Таким чином, згідно з даними за тиждень, що минув і був для січня достатньо теплим, електроенергія у киян була в середньому 19 годин на добу.

"В робочі дні стабілізаційні відключення тривали в середньому 5 годин 23 хвилини, а у вихідні — 4 години 29 хвилин. Відключення електроенергії в будинках киян відбувалося рівномірно і справедливо у всіх трьох групах з різницею у тривалості відключення до чотирьох відсотків. Різниця у тривалості відключення ліній всередині групи складала не більше семи відсотків . Тобто всі будинки відключалися рівномірно", - сказав Бондар.

За його словами, збільшення або зменшення періодів наявності світла у домівках мешканців столиці надалі залежатиме від температурних режимів: чим тепліше температура повітря, тим менше споживання і, відповідно, є змога більше надавати світла в рамках тих лімітів потужності, які "Укренерго" надає Києву. Також збільшити кількість годин зі світлом можна буде, якщо буде зменшуватись дефіцит електроенергії.

Запит на соціальну справедливість

Після кількох годин при запалених свічках частину українців, природньо, починає мучити питання: чому деякі "блатні" будівлі, які не є критичною інфраструктурою, майже ніколи не відключають від постачання.

"Після Нового року якимось дивом бізнес центр біля нас перестали відключати, він завжди світиться. Так само із будинком на сусідній вулиці. Знайома звідти каже, що їх голова ОСББ із кимось домовився та їх перекинули на критичну лінію. І тепер у них світло вимикають в день максимум на годину-дві і то у найморозніші дні", - розказала УНІАН киянка Христина.

Агенція УНІАН попросила столичну енергетичну компанію прокоментувати, чому виникають подібні ситуації?

Генеральний директор "ДТЕК Київські електромережі" Денис Бондар розказав, що до графіків відключень не потрапляють об'єкти критичної інфраструктури, списки яких формуються та погоджуються на рівні місцевих військових адміністрацій і надаються операторам системи розподілу.

"ДТЕК Київські електромережі" не обирає самостійно об'єкти, які можна віднести до критичної інфраструктури, та не перепідключає за чиїмсь проханням той чи інший будинок до критичної інфраструктури. Це - міф. Навпаки, сьогодні разом з місцевою владою компанія тісно співпрацює, щоб якомога більше будинків виключити з критичної інфраструктури", - сказав Бондар.

Він пояснив, що у столиці під час екстрених чи стабілізаційних відключень об’єкти критичної інфраструктури не відключаються від електропостачання. Разом з ними раніше під відключення не потрапляли 1497 житлових будинків, що підключені до тих же електроліній, що об’єкти критичної інфраструктури. Задля справедливих і рівних умов електропостачання та відключення всіх клієнтів, ДТЕК, де це було можливо, створив для 750 житлових будинків альтернативну схему постачання світла.

Тепер вони відключаються на рівних умовах з іншими, що дозволяє зменшити тривалість відключення для всіх киян. Втім, залишається чотири сотні будинків, які поки неможливо відключити від критичної інфраструктури з технічних причин.

Свято "дня без відключень світла"

Вітчизняні енергетики наразі анонсують проведення "дня без відключень" світла для кожної області. Таким чином, "Укренерго" має виміряти реальну потребу споживання електроенергії того чи іншого регіону.

Варто нагадати, що через військову агресію російських варварів з України виїхали закордон більше семи мільйонів людей, були зруйновані багато підприємств, які колись споживали електроенергію у значних обсягах.

Наразі енергокомпанії не можуть точно порахувати актуальні потреби у споживанні країною електроенергії взимку, бо із початком холодів ворог почав наносити ракетні і дронові удари по енергетичним об’єктів і в усіх регіонах почали запроваджувати відключення електроенергії.

Тому для справедливого встановлення лімітів конче потрібно знати, скільки місту чи області потрібно електрики на нинішньому етапі. Будемо ж з нетерпінням чекати оголошення щасливого дня без традиційних лімітів, але все ж не варто забувати про розумне споживання.

Чергова ракетна атака 26 січня і ураження російськими варварами деяких об’єктів могли трохи зсунути плани енергетиків із термінами проведення цих експериментів, але ж все одно це буде важливим кроком для більш виваженого принципу відключень електрики для споживачів. Не будемо також забувати, що зовсім скоро почнеться останній місяць зими, а там і тепла весна не за горами. І тоді, як ми сподіваємося, багато чого в нашому житті зміниться на краще.

Ганна Бредіхіна