Українців закликають максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.

З 8:25 28 жовтня за розпорядженням НЕК "Укренерго" в Київській області продовжили екстрені відключення світла.

Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання, повідомила прес-служба ДТЕК Київські регіональні електромережі.

"Ситуація в енергосистемі напружена. Просимо всіх клієнтів підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті", - йдеться у повідомленні.

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Також в компанії радять правильно вмикати електроприлади після стабілізаційного відключення, щоб запобігти одночасному значному зростанню навантаження та аварії на електромережах. У ДТЕК закликають максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.

Бізнес просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торговельних центрів.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня Росія почала атаки на ряд областей України. Зафіксовано масові попадання в об'єкти критичної інфраструктури.

У всіх областях України почали вимикати світло.

Лише 10 жовтня 2022 року через ворожі обстріли пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

17 жовтня було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджені енергетичні об'єкти.

18 жовтня 2022 року російські загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на Лівому березі Києва.

Обстріли об'єктів критичної інфраструктури тривають. 27 жовтня в Києві та області посилили графіки відключення світло.

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