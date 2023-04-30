Попит на пальне зріс майже до 20 млн барелів на добу, що є найвищим показником з листопада.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні подорожчали на $1,17, або на 1,5%, до $79,54 за барель, в той час, як більш активний липневий контракт зріс на 2,7% до $80,33.

Як повідомляє Reuters, ціна змінилася після того, як енергетичні компанії опублікували позитивні прибутки, а дані з США показали, що видобуток нафти скорочується, відповідно попит на пальне зростає.

При цьому американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 2,02 долара, або на 2,7%, до 76,78 долара.

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Станом на 08.56 за Києвом нафта марки Brent коштувала $80,26 за барель.

Примітно, що попри щоденне зростання, Brent і WTI знижуються другий тиждень поспіль, причому Brent знижується четвертий місяць поспіль. Як зазначається в матеріалі, на перспективи зростання впливають невизначеність щодо процентних ставок.

Видобуток нафти в США впав у лютому до 12,5 млн барелів на добу, що є найнижчим показником з грудня. За даними Управління енергетичної інформації, попит на пальне зріс майже до 20 млн барелів на добу, що є найвищим показником з листопада.

Скорочення видобутку нафти

У жовтні 2022 року ОПЕК + погодилася скоротити видобуток на 2 мільйони барелів на добу з листопада до кінця року, що викликало обурення Вашингтона, оскільки обмеження пропозиції підвищило ціни на нафту.

1 лютого 2023 року в Росії набув чинності указ Путіна про заборону на експорт нафти за ціновою стелею..

10 лютого 2023 року Росія підтвердила скорочення видобутку нафти. Повідомлялося, що в березні видобуток впаде на 500 тис.барелів на добу. Білий дім відреагував на заяву Росії про скорочення видобутку нафти.

3 квітня 2023 року ОПЕК+ несподівано оголосила про скорочення видобутку нафти. Загальні зобов'язання країн ОПЕК+ щодо скорочення видобутку зараз становлять 3,66 млн барелів на добу. Повідомлялось, що ціна нафти може підскочити на 10 доларів за барель.

10 квітня 2023 року. ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 7 центів до 85,05 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 80,67 долара за барель.

24 квітня ціни на нафту еталонних марок знову впали. Червневі ф'ючерси на Brent впали на Лондонській біржі ICE Futures на $1,13 (на 1,4%), до $80,53 за барель.

26 квітня 2023 року вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures становила $81,17 за барель, що на $0,4 (0,5%) вище ціни на закриття попередньої сесії.

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