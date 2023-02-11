10 лютого 2023 року Росія підтвердила скорочення видобутку нафти. У березні видобуток впаде на 500 тис.барелів в стуки.

На тлі ембарго та цінової стелі на російську нафту заяви країни-агресора про скорочення видобутку нафти є спробою Кремля перетворити енергоресурси на зброю.

Таку заяву зробив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, зазначивши при цьому, що для США подібні заяви РФ не є "великим сюрпризом", повідомляє "Укрінформ".

Він також зазначив, що Сполучені Штати продовжать працювати з союзниками і партнерами для встановлення балансу попиту та пропозиції на світовому енергетичному ринку.

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Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. Сировину дорожчу ніж 60 доларів за барель забороняється перевозити та страхувати. Йдеться тільки про перевезення по морю, на трубопровідну нафту заборона не поширюється.

З 5 лютого 2023 року також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

1 лютого 2023 року набув чинності указ Путіна про заборону на експорт нафти по ціновій стелі.

10 лютого 2023 року Росія підтвердила скорочення видобутку нафти. У березні видобуток впаде на 500 тис.барелів в стуки.

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