Ціна на нафту Brent піднялася до $81,17 за барель.

Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:10 за київським часом становила $81,17 за барель, що на $0,4 (0,5%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Як повідомляє Investing, станом на 12:15 за Києвом вартість нафти Brent становила $80,96 за баррель. Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднялася на цей час на $0,5 (0,65%), до $77,57 за барель.

За підсумками попередньої сесії вартість контрактів зменшилася на $1,69 (2,1%), до $77,07 за барель.

Відео дня

Що відбуваєься з цінами на нафту

10 квітня 2023 року ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 7 центів до 85,05 доларів за барель до 06:30 за Гринвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 80,67 доларів за барель, що на 3 центи нижче.

11 квітня було зафіксовано зростання цін на нафту після різкого зниження напередодні. Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на Лондонській біржі ICE Futures до 8:05 за Києвом становила $84,73 за барель, що на $0,55 (0,65%) вище ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 11 Квітня ці контракти подешевшали на 94 центи, до $84,18 за барель.

21 квітня, Brent подорожчала на $0,56 (на 0,7%) - до $81,66 за барель.

24 квітня, ціни на нафту еталонних марок знову впали. О 8:05 за Києвом червневі ф'ючерси на Brent пдешевшали на Лондонській біржі ICE Futures на $1,13 (на 1,4%), до $80,53 барель.

Червневі ф'ючерси на WTI подешевшали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $0,93 (на 1,2%) - до $76,94 за барель. За попередню сесію контракт подорожчав на $0,5 (на 0,7%) і склав $ 77,87 за барель.

Вас також можуть зацікавити новини: