3 квітня 2023 року ОПЕК+ оголосила про скорочення видобутку нафти.

У понеділок, 10 квітня, ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 7 центів до 85,05 доларів за барель до 06:30 за Гринвічем.

Як повідомляє Reuters, американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 80,67 доларів за барель, що на 3 центи нижче.

Ціни на нафту майже не змінилися оскільки інвестори зважували перспективу скорочення поставок з боку виробників ОПЕК+ з травня на тлі побоювань щодо ослаблення глобального зростання, яке може знизити попит на пальне.

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Минулого тижня обидва контракти зростали третій тиждень поспіль, повернувшись до рівнів, які востаннє спостерігалися в листопаді, після того, як в ОПЕК+ здивували інвесторів, оголосивши про подальше скорочення видобутку, яке почнеться в травні.

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2 квітня 2023 року країни ОПЕК+ визначилися з позицією щодо видобутку нафти. Повідомлялося, що організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ ухвалила рішення щодо утримання своїх позицій стосовно видобутку нафти. Саудівська Аравія публічно заявила про те, що коаліція з 23 країн повинна підтримувати рівень видобутку на стабільному рівні протягом року.

3 квітня 2023 року ОПЕК+ оголосила про скорочення видобутку нафти. Загальні зобов'язання країн ОПЕК+ щодо скорочення видобутку становлять 3,66 млн барелів на добу. Ціна нафти може підскочити на 10 доларів за барель.

3 квітня 2023 року вперше за рік ціна на нафту показала максимальне добове зростання.

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