За минулий тиждень котирування Brent впали на 5,4% і WTI - на 5,5%.

У понеділок, 24 квітня, ціни на нафту еталонних марок у понеділок знову знижуються. До 8:05 за Києвом червневі ф'ючерси на Brent дешевшали на Лондонській біржі ICE Futures на $1,13 (на 1,4%), до $80,53 барель.

Як повідомляє Investing, у п'ятницю, 21 квітня, Brent подорожчала на $0,56 (на 0,7%) - до $81,66 за барель.

Червневі ф'ючерси на WTI до цього часу дешевшали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $0,93 (на 1,2%) - до $76,94 за барель. За попередню сесію контракт подорожчав на $0,5 (на 0,7%) і склав $ 77,87 за барель.

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Станом на 10:07 за Києвом червневі ф'ючерси на Brent коштували вже $80,31 барель.

За минулий тиждень котирування Brent впали на 5,4% і WTI - на 5,5%.

Ситуація з цінами на нафту

10 квітня 2023 року ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 7 центів до 85,05 доларів за барель до 06:30 за Гринвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 80,67 доларів за барель, що на 3 центи нижче.

Ціни на нафту майже не змінилися оскільки інвестори зважували перспективу скорочення поставок з боку виробників ОПЕК+ з травня на тлі побоювань щодо ослаблення глобального зростання, яке може знизити попит на паливо.

11 квітня був зафіксований зростання цін на нафту після різкого зниження напередодні. Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на Лондонській біржі ICE Futures до 8:05 за Києвом становила $84,73 за барель, що на $0,55 (0,65%) вище ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 11 Квітня ці контракти подешевшали на 94 центи, до $84,18 за барель.

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