Ф'ючерси на нафту WTI в США зросли на 32 центи.

У вівторок, 20 грудня, ціни на нафту продовжили зростання. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 15 центів, або на 0,2%, до 79,95 долара за барель на 07:10 за Гринвічем.

Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на нафту WTI в США виросли на 32 центи, або на 0,4%, до 75,51 долара за барель, після зростання на 90 центів на попередній сесії.

Обидва контракти подорожчали більш ніж на 1 долар на початку сесії. Як йдеться в матеріалі, зростання ціни обмежене невизначеністю щодо впливу зростаючої кількості випадків захворювання COVID-19 в Китаї.

Відео дня

Війна в Україні та ситуція з нафтою:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

З 1 грудня 2022 року Туреччина зажадала від вантажовідправників нафти страховку для проходу через Босфор і Дарданелли. Нові правила були пов'язані з дотриманням санкцій ЄС і Великобританії проти РФ, хоча формально Туреччина до них не приєднувалася. Іншими совами, Туреччина закрила протоки для незастрахованих танкерів з російською нафтою.

3 грудня Рада Європейського Союзу прийняв рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

Стеля цін означає, що з 5 Грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня Туреччина закрила протоки для частини танкерів з російською нафтою.

9 грудня 2022 року США ввели санкції проти компаній, які ризикнули обійти нафтове ембарго.

Вас також можуть зацікавити новини: