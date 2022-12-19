Нафта марки West Texas Intermediate коштувала 74,67 долара, піднявшись в ціні на 38 центів, або на 0,5%

У понеділок, 19 грудня, ціни на нафту вирости. Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 42 центи, або на 0,5%, до 79,46 долара за барель до 07:53 за Гринвічем.

Як соообщает Reuters, нафта марки West Texas Intermediate коштувала 74,67 долара, піднявшись в ціні на 38 центів, або на 0,5%.

Нафта подорожчала, оскільки перспектива відновлення попиту, викликана ослабленням Китаєм COVID-обмежень і рішенням США викупити нафту для своїх держрезервів, взяла верх над побоюваннями глобальної рецесії.

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Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

З 1 грудня 2022 року Туреччина зажадала від вантажовідправників нафти страховку для проходу через Босфор і Дарданелли. Нові правила були пов'язані з дотриманням санкцій ЄС і Великобританії проти РФ, хоча формально Туреччина до них не приєднувалася. Іншими совами, Туреччина закрила протоки для незастрахованих танкерів з російською нафтою.

3 грудня Рада Європейського Союзу прийняв рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня Туреччина закрила протоки для частини танкерів з російською нафтою.

9 грудня 2022 року США ввели санкції проти компаній, які ризикнули обійти нафтове ембарго.

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