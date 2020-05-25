Дешевий дизель та скраплений газ. Хто і навіщо втримує Україну на російській паливній голці

Понад 30% ринку дизельного палива та понад 75% скрапленого газу на українських заправках - імпортовані з країни-агресора. І, як дізналися «Гроші», попри війну, доля російських постачальників з кожним роком зростає. Зокрема, спеціалісти підрахували, що протягом 2015–2018 років Росія удвічі наростила поставки дизпалива в Україну (з 1,34 млн до 2,7 млн тонн), збільшивши свою частку на ринку за цей час із 24,5 до 41,2%. У 2019 році обсяг поставок з РФ дещо скоротився (до 2,5 млн тонн), але її частка на ринку все одно залишається значною — 35,8%.

Група українських виробників, частка в яких належить державі, звернулися до Мінекономіки з проханням ввести додаткові мита для російського дизелю та скрапленого газу. Адже дві російські компанії – «Роснєфть» та «Лукойл» отримують з російського бюджету субсидії за імпортоване пальне. Ця сума сягає 500 млн доларів. Тож українські виробники просять Уряд встановити для росіян загороджувальне мито в обсязі 8,46% (цей відсоток вирахуваний, виходячи з суми субсидій, які отримують вищеназвані дві компанії).

«Субсидіювання для цих компаній від держави перевищило пів мільярда доларів. Що це означає? Мало того, що ми створюємо додану вартість на чужих територіях, то ми маємо ситуацію, коли вони можуть чинити, завдяки цьому субсидіюванню, ціновий демпінг», - розповів «Грошам» президент асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід Косянчук.

Через демпінг українські виробники зараз працюють на 50-60% від потужності. Якщо ввести мито, на ціну дизелю це особливо не вплине, а от частка українського виробництва зросте. А, значить, зростуть надходження до українського бюджету.

Є й політичний аспект. Завдяки поставкам російського дизелю та газу, фінансуються проросійські політсили. З кумом Путіна Віктором Медведчуком пов’язують дві великих мережі АЗС та трубопровід, яким перекачують дизельне паливо в Україну.

Тож дешеві газ і дизель - це гачок, на який в будь-який момент Кремль може підсікти Україну. Якщо Путіну захочеться зупинити поставки в період посівної чи збору урожаю, буде удар по всій сільськогосподарській галузі. А наближені до Росії політики зможуть отримати додаткові політичні преференції, розв’язавши цю проблему.

«Це – бомба уповільненої дії, активація якої знаходиться в руках російського Уряду», - каже Косянчук.

Але міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вже півроку закриває очі на проблему, а на засіданні 22 травня взагалі хотіла відхилити скаргу виробників - з надуманих причин.

«За наявною в нас інформацією, хотіли відмовити заявникам в задоволенні скарги. При цьому, члени комісії не оспорюють факт наявності преференцій у російських імпортерів. Формальною підставою є те, що членам комісії не надали додаткової інформації, але вказану інформацію у нас не запитували», - розповідає начальник юруправління ПАТ «Укртатнафта» Руслан Міловідов.

Такі дії наштовхують на думку про диверсію українських чиновників в інтересах країни агресора. «Гроші» спробували з’ясувати позицію в одного з найактивніших членів комісії, заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тараса Качки. Він «переводить стрілки» на колег по Кабміну: «Розгляд питання було знято по проханню профільного міністра. В них змінився представник».

Після розголосу проблеми питання відмови у початку розслідування, схоже, знято. І чиновники, які на попередньому засіданні хотіли покласти лист під сукно, рвуться до роботи. Яким буде рішення - побачимо найближчим часом. Головне, щоб не було пізно. Адже розв’язувати проблему завжди складніше, ніж її попередити.

Макс Калінських