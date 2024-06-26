'Для Києва ситуація покращилась, але по всій країні вона залишається вкрай важкою', - енергетичний експерт Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів УНІАН, як запровадження рівномірних лімітів споживання вплинуло на графіки відключень світла, у яких регіонах ситуація найгірша та коли відключення стануть менш жорсткими.

Українцям обіцяли встановити з 24 червня рівномірні ліміти споживання електроенергії між областями, що мало б покращити ситуацію зі світлом в Києві, який впродовж останніх місяців найбільше страждав від відключень серед усіх українських міст. Склалася така ситуація через наявність у столиці великої кількості критичної інфраструктури та державних організацій, які забезпечують світлом у першу чергу. Відповідно, звичайним споживачам залишалося менше електроенергії. Згідно з новими лімітами, об’єми споживання для громадян мають розраховуватися рівномірно між регіонами після врахування критичної інфраструктури, що, у теорії, мало б збільшити тривалість "світлих годин" для киян.

Проте на практиці, з понеділка багатьох споживачів у столиці стали вимикати ще більше, ніж до цього – сидіти по 10 годин без світла на добу стало звичною практикою. Тоді як деякі сусідні будинки майже не вимикають зовсім. А генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що тепер у Києві можуть відключати світло навіть в "сірих зонах" графіків.

УНІАН поспілкувався з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченко, аби з’ясувати, за яким принципом відбувається розподіл електроенергії між споживачами, та коли ситуація зі світлом нарешті владнається.

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Пане Олександре, чому в столиці за останні дні стали частіше відключати світло, попри обіцянки, що після встановлення рівномірних лімітів споживання ситуація мала б покращитися?

Ситуація покращилася. Просто одночасно пішли в ремонт кілька блоків атомних реакторів. Відповідно, в цілому по країні ситуація ускладнилася. Ускладнилася значно, бо ці ремонти суттєво впливають на доступну потужність.

Якби не було цієї зміни (встановлення рівномірних лімітів споживання між областями – УНІАН), то Києву було б ще гірше. Якщо я правильно розумію те, що публікувало Yasno, то в них виходить, що зараз десять годин на добу не вистачає світла в середньому по Києву. В іншому випадку, в Києві не було б світла й усі тринадцять годин. Це треба розуміти.

А як взагалі зараз працює принцип розподілу електроенергії в регіонах, і чи щось таки змінилося з 24 червня?

Раніше була біда в тому, що "Укренерго" розподіляв ліміти електроенергії не враховуючи кількість інфраструктури, яку не відключають взагалі. В Києві кількість інфраструктури відносно інших регіонів значно більша. Тепер поміняли підхід. Як тепер роблять? Спочатку прибирають із загальнонаціонального балансу критичну інфраструктуру, яку не відключають. А залишок вже розподіляють по всім регіонам. Відповідно, Києву дістається стільки ж для населення та бізнесу, скільки є в інших регіонах. Тому зараз дійсно ситуація для Києва покращилась, але, на жаль, по всій країні вона залишається вкрай важкою. І підстав для того, щоб протягом тижня стало суттєво краще, я не бачу ніяких.

В яких регіонах зараз загалом найгірша ситуація зі світлом?

Якщо взяти прифронтові регіони - Харків і Одесу, - то там ще складніше, ніж в Києві.

А чому відбуваються випадки нерівномірних перерозподілів електроенергії в межах одного регіону чи міста? У тому ж Києві в деяких районах ситуація краща, там тільки в "чорній зоні" вимикають електроенергію, а у інших світло буває тільки в "білі" години…

Це питання до розподільчої компанії, яка неякісно розподіляє черги й, відповідно, це приводить до того, що в різних частинах міста чи регіону різна кількість часу приходиться на відключення в чергах. Всі споживачі розділені на шість груп, які й називають чергами. Відповідно, "Укренерго" каже: "Відключаємо одну чергу", - якщо цього не вистачає, то виключають й другу чергу. Якщо знову не вистачає, то відключають і третю групу. Відповідно, якщо ці групи розподілені неправильно та нерівномірно, то, звісно, вилазить проблема, і в якійсь з черг страждають сильніше.

У Yasno відмічали, що через російські удари по енергетиці ситуація з дефіцитом електроенергії у найближчі 6-8 тижнів буде складна. А який ваш прогноз по відключенням світла на липень і взагалі на літо?

У липні і до кінця серпня на нас очікує той режим, який діє останні два дні. Тобто приблизно в такому режимі ми будемо жити щонайменше дві декади серпня й залишок липня. Іноді буде ставати трохи краще, а іноді повертатиметься до такої ж ситуації. У вересні та жовтні буде значно краще. А потім нас чекає період, який зараз передбачити неможливо, але він точно буде складний – це грудень, січень, лютий.

Якими є головні фактори, що впливають на покращення ситуації зі світлом?

По-перше, вихід атомних електростанцій з ремонтів. Другий фактор - це споживання в цілому. Чи воно високе, чи воно нижче. Наприклад, ми очікуємо, що споживання в цілому у вересні-жовтні буде на нижчому рівні. Однозначно, з ремонту вийдуть практично всі енергоблоки, які зараз знаходяться в ремонтах. Тому осінь буде легша. А потім зростатиме споживання, бо на зиму воно значно зростає. Відповідно, знов повернуться більш жорсткі обмеження.

Дмитро Петровський