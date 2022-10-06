Експерт у сфері енергетики Корольчук: в Україні будуть віялові відключення до 8 годин на день

Експерт Інституту енергетичних стратегій і колишній начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України" Юрій Корольчук розповів про наслідки підриву ниток СП-2, енергетичні ресурси України на зиму 2022-2023 і майбутні віялові відключення електроенергії.

Юрій, давайте почнемо нашу розмову з "Північних потоків". У тому, що нитки підірвали росіяни, сумнівів все менше. Наскільки руйнівними були ці вибухи? На "СП" вже можна поставити хрест, і говорити, що сотні мільярдів викинуті Газпрому під хвіст? Чи все-таки Росії вдасться хоча б другий потік відновити?

Якщо дивитися на ситуацію навколо "Північних потоків", вона потроху втратила актуальність. Якщо дивитися об'єктивно, то потрібно дочекатися ситуації, коли всі рятувальні служби отримають доступ до місця аварії і побачать що там сталося, якої потужності був цей вибух, чи був це вибух або якась інша технологія. Сучасний світ дуже різноманітний. Є всілякі підводні апарати за типом дронів. Це все нам, смотрящим з боку, цікаво, але розуміння того, що там сталося, за великим рахунком і дасть нам відповідь на питання, хто це міг зробити. Звинувачення стосуються і України, і Росії, і Польщі, і США.

Тобто навіть країни Азії і Китай могли б бути зацікавлені в підриві цих газопроводів?

Так, припущень багато. Але якщо зупинитися на тому, кому може бути це вигідно, я не бачу, щоб це було вигідно як для США, так і для Росії. Навіть якщо вважати, що США хоче захопити європейський ринок газу, витіснити звідти російських постачальників…

А у них вистачить свого газу, щоб заповнити цей ринок?

У червні, липні і серпні був пік поставок скрапленого газу США, потім пішло скорочення. Тому що сталися і аварія на одному із заводів зі зрідження газу в Техасі, і сезонне переорієнтування поставок американського газу на азіатський ринок. Раніше вони поставляли 30-40 мільярдів кубометрів на європейський ринок. Нехай вони дійдуть до 70-ти мільярдів кубометрів, може бути, 80. Це, в принципі, межа. Заради цього провертати таку історію з підривом? Слабо віриться.

Якщо вигодонабувачів ми дізнаємося або найближчим часом, або у віддаленій перспективі, про негативні наслідки для різних сторін можна говорити вже зараз. Давайте почнемо з Росії. Що вона втрачає в першу чергу?

Перший "Північний потік" не працював вже з 1 вересня. Більше того, він вже фактично з червня працював на половину своєї потужності, потім взагалі на 30% або навіть менше. Поставлялося 30 мільйонів кубометрів з 150 мільйонів на добу, які вони можуть поставляти. Вони вже скорочували поставки і на момент аварії газ для споживача не йшов. Там знаходився технічний газ. "Північний потік-2" взагалі не включився в роботу.

Ми могли б побачити в осяжному майбутньому переговори Європейського Союзу і Росії про відновлення поставок.

Враховуючи складну ситуацію на ринку газу в Європі, очікувану дуже складну зиму, дефіцит нічим покрити. Так, є американський газ, прийшов катарський газ, але все одно це не той обсяг.

Вже зима починається, споживання буде зростати. Відповідно ми могли б побачити переговори під гаслом: "Врятуємо, не дамо Європі замерзнути!"

Європа могла пом'якшити Росії санкції через газ

Тепер цього козиря у Росії немає?

Так, цього ми вже не побачимо. Другий момент: у цих переговорах могла б з'явитися Україна, питання війни в Україні. Тобто, умовно кажучи, давайте якесь перемир'я, зупинку активних бойових дій. І під цим "соусом" більш активне відновлення роботи "Північного потоку", прохання дозволити відремонтувати турбіни. Тому що ми бачили, як Канада пом'якшила санкції спеціально для ремонту турбін до 2024 року. Потім, буквально за кілька днів до аварії, Європа пом'якшила санкції щодо постачання добрив і цементу з Росії. Ми вже бачимо такі пом'якшувальні моменти, це факти. А чому і газ не міг стати таким моментом? Але цього вже не з'явиться на столі переговорів, тому що "потоки" не працюють. Незрозуміло що там сталося, і незрозуміло скільки часу займе ремонт.

Чи зможе українська ГТС виручити Європу або все-таки Росія доб'ється і її закриття за найм'якшим сценарієм через суди?

Так, ми вже побачили таку заяву "Газпрому", що, можливо, будуть якісь санкції щодо ГТС України, тому що "Нафтогаз" звернувся до суду. Є Сохрановка - пункт в Луганській області, який сьогодні контролюється російськими військами, і є компресорна станція "Новопсков", яка теж була захоплена російськими військами. "Нафтогаз" відмовився працювати через ці станції, відповідно зменшився транзит газу. Ось з цим звертається "Нафтогаз" до суду. Але "Газпром" вже заявив, що Швеція (розглядатися справа буде по шведському праву) і Швейцарія (місце суду) є недружніми країнами, тому під питанням буде визнання можливого судового рішення. Нам зараз вже дали зрозуміти, що суд як би безперспективний.

Але навіть якщо розглядати ситуацію зупинки "Північного потоку", то наш український напрямок і турецький потік через Чорне море - це поки що два напрямки російського газу, які експортуються в Європу. Через нас можна було б збільшити поставки газу, чесно кажучи, несуттєво. В принципі, технічні можливості для збільшення є, до 20 мільярдів кубометрів на рік. Але для цього потрібні вже переговори "Нафтогазу" і "Газпрому". Україна повинна прийняти політичне і військове рішення щодо роботи компресорної станції "Новопсков".

Цікавий момент - ми бачили роботу ЗАЕС з березня по серпень, вона виконувала команди "Укренерго" будучи де-факто під контролем російських військових, була така гібридна робота. Тут теж технічна можливість є.

Чи може Європа за посередництва Туреччини або інших країн піти на покупку російського газу за сірими схемами?

Я не думаю. Обсяг, який забирає собі Туреччина - він для них, вони його не будуть перепродавати. А невеликий залишок хіба що Угорщина може отримати, як лояльна до Російської Федерації країна.

Юрію, наскільки вже знекровлюють російський бюджет ці газові втрати РФ? У довгостроковій перспективі, якщо буде доведено, що за вибухами трьох ниток північних потоків стоїть Росія, враховуючи ядерний шантаж, враховуючи спробу анексії українських територій, ми все таки дочекаємося повного ембарго на російське паливо?

Мені здається, що всі повинні розуміти, що в умовах війни "всіх проти всіх" всі стежать за всіма. В умовах супутників, технічних можливостей. Я думаю, що сліди там є. Всі повинні були побачити що ж там сталося. Але якщо подивитися на Росію як на країну, яка дійсно може постраждати від того, що зменшуються поставки - так, фактично вони скорочують видобуток газу. Але сказати що це збиток... Це можна трактувати як неотриманий прибуток. Але в умовах зростання ціни на газ в світі вони десь виходять в нуль.

Можна сказати, що цього року Газпром скоротив видобуток газу десь на 60-70 млрд кубометрів.Але така велика цифра не повинна формувати хибне уявлення про те, що це кінець. У 2020-2021 роках, коли була коронакриза, відбулося світове скорочення споживання, Газпром скоротив поставки газу на 60 мільярдів. За 2021 рік вони нагнали, і сьогодні знову назад повернулися. Тобто сказати, що це серйозний удар - не можна.

Згадаймо історію глобальної економічної кризи 2008-2009 років. По всьому світу все тряслося і змінювалося. У них тоді взагалі було скорочення видобутку газу на 90 мільярдів кубометрів.

І якось вижили.

Подушка така є. І це технічно можливо, тому що в газі є два напрямки. Коли видобуток падає, то закривають ті свердловини, родовища, які вже були виснажені. І в цей же період вводять нові перспективні свердловини. Тобто, часто для всіх країн, включаючи Росію, такі кризи дають можливість технічно розвиватися. Звичайно, в умовах нинішніх санкцій це буде складно.

Яким буде опалювальний сезон 2022-2023

Якщо українська ГТС не врятує Європу, то це негативно позначиться і на нашій зимівлі. Я до того, що транзит газу завжди дуже добре допомагав Україні пережити опалювальний сезон. З чим ми заходимо в зиму? Чи вистачає у нас газу власного видобутку?

У нас складається парадоксальна ситуація. В умовах зменшення споживання газу промисловістю і населенням нам вистачає газу власного видобутку. Слава Богу, що вона зберігається - зменшилася, але не суттєво. Добували 20, будемо добувати 18 мільярдів кубометрів. Це невелике падіння в умовах війни. Ми закачаємо до початку опалювального сезону в підземні сховища десь 14,5 мільярда. Планували 15, але вийде 14,5. Вистачить і 12 мільярдів кубометрів.

Чому тоді уряд ставив цифру в 19 мільярдів? Якщо припиниться транзит російського газу, а ми вже говорили, що заява "Газпрому" про санкції вже була, тоді нам буде складно. Наскільки складно - я не можу сказати, але нам доведеться качати газ з підземних сховищ на схід, в центр, на південь.

У 2009 році, коли ми це єдиний раз робили, нам вистачило тоді ресурсу, але запаси в сховищах були більше. Зараз їх мало. Навіть 15 мільярдів - це все одно мало. І ми не знаємо, якою буде зима.

На яку зиму ці прогнози орієнтовані?

Економія газу - це пункт номер один. Потрібно мінімізувати його споживання і в промисловості, і у населення. Тоді з цими 15 мільярдами ми можемо спробувати пройти цей сезон, якщо зима буде дійсно м'якою. Але якщо вона буде морозною, тоді, звичайно, це дуже складно.

Звичайно, шукають варіанти мобільних котелень, на інший вид палива намагаються перейти, але це все точково може врятувати ситуацію. Умовно в лікарні, пологовому будинку, тих же органах влади. Я чув, що пропонують буржуйки, дрова. Це все з системи ДСНС. Тобто коли ставиться намет взимку під час морозів, щоб обігріти бездомних людей, або тих, хто потрапив у таку ситуацію. Це на 100 людей, 200 або 1000. А коли мова йде про сотні тисяч, мільйони - це не спрацює.

Так, звичайно, людям дають рекомендації, і це правильно. Хто що може нехай робить, утеплюється, купує. Але держава повинна дбати про людей, особливо в умовах війни, економічно складній ситуації.

Що стосується електроенергії, навіть без Запорізької АЕС нам вистачає наявного обсягу і зиму ми можемо пройти.

У нас і вугілля достатньо, десь 2,5 мільйона тонн - зі скороченням споживання електроенергії промисловістю, населенням, нам цього вистачає. Але в умовах, якщо стабільно працюватимуть всі атомні блоки атомної електростанції. У ситуації зупинки блоку або двох блоків, випаде тисяча або дві тисячі мегават, і тоді, швидше за все, будуть вдаватися до віялових відключень, тобто контрольованого процесу обмеження споживання електроенергії. Я не думаю, що буде проблемою пережити 5, 6 або 8 годин без електроенергії. Якщо це все буде контрольовано. У 90-х роках таке було. Не прям таке, не можна порівнювати, але було.

Представляємо: війна закінчилася, в ідеалі ще діє мораторій на російське паливо. Якою має стати енергетична модель України? Ми повинні робити ставку на газ? Якщо так, тоді де ми його будемо закуповувати? Чи потрібно робити ставку на власний видобуток газу і розвивати цю галузь? Або потрібно робити ставку на електроенергію?

Ми - газифікована країна. Якщо навіть переходити на електроенергію, то це все буде дуже поступово. Це вимагає інвестицій. Тому ми будемо залишатися на газі.

Розвиток власного газовидобутку - це ключовий момент. Треба розвивати на базі підземних сховищ якийсь хаб. Тому що якщо транзит російського газу зупиниться, а в 2024 році закінчується договір, хаб буде не просто для зберігання газу, а для біржі. Але в умовах відсутності транзиту газу після 2024 року потрібно робити переорієнтацію роботи ГТС України. Це гроші. До війни вважали, що близько двох мільярдів доларів потрібно, щоб побудувати всі внутрішні інтерконектори, щоб звичайні споживачі в областях, в селах могли отримати газ незалежно від роботи транзитної системи коли немає транзитного газу. Як з цим вирішуватимуть питання? Це питання до держави, це питання грошей. Але це потрібно зробити. Повторюся, ми - газифікована країна. Переключити нас просто на електроенергію не вийде.

Чи буде подорожчання товарів

Уряд нас заспокоїв тим, що ми будемо платити за старими тарифами весь цей опалювальний сезон. Але потрібно розуміти, що цієї осені піднімаються тарифи на газ для промислових підприємств. За принципом доміно це призведе до подорожчання яких груп товарів?

Наша промисловість, яка споживала газ, в основному експортувала товари. Звичайно, це послаблює конкурентність товару українського виробника на європейському або іншому світовому ринку. Для внутрішнього споживача це позначиться на тому ж хлібі, молочній та м'ясній продукції. Але очікувати зростання в рази я б не став. Десь 20%, плюс інфляція. Але так, ціна на газ підштовхне ціну на продукти харчування. Нічого хорошого в цьому немає.

Рішення зберегти тарифи на газ, на електроенергію для населення - це безумовний плюс. Навіть якби підвищили тарифи (зараз 8 гривень коштує кубометр газу, плюс 2 гривні за транспортування) хоч до 15 гривень, просто впала б оплата. Якщо у війну 50% платять, то це вже добре. А так впала б ще нижче.

Диана Шароди, Олексій Ліхман